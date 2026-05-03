¿Cuáles son las posiciones finales en la Liga de los valencianos?

La goleada del Villarreal CF sobre el Levante UD (5-1) ha sido en esta jornada 34 el colofón final a los 12 derbis que los equipos de la Comunitat Valenciana han vivido en LaLiga 2025/26. Un partido, además, que sirve como espejo de lo que ha sido la 'Liga de los valencianos' en un curso en el que -con cuatro equipos- València, Castelló y Alacant conforman la comunidad autónoma más representada en la máxima categoría del fútbol nacional junto con la de Madrid. El Submarino amarillo ha arrasado con los otros tres conjuntos de la 'terreta': Elche CF, Valencia CF y Levante, colista de la hipotética liguilla entre los cuatro.

El proyecto del Villarreal CF se reafirma en una campaña en la que ya ha asegurado el billete de Champions para la próxima campaña y, ahora, lucha hasta el final por rebasar los récords históricos del club con Manuel Pellegirni, Román Riquelme y Diego Forlán y asaltar la tercera posición de LaLiga tras FC Barcelona y Real Madrid. De los 68 puntos totales que suma el equipo de Marcelino, 18 de ellos han sido a costa de sus rivales en la Comunitat. Los amarillos han ganado todos y cada uno de los seis derbis disputados. Un tránsito a lo largo de la competición en el que ha hecho 15 goles -seis al Levante, cinco al Elche y cuatro al Valencia- y solo ha encajado cuatro, dos por parte de los ilicitanos y uno de cada uno de los clubes del 'Cap i Casal'.

Esta 'miniliga' valenciana, a pequeña escala, refleja lo que está sucediendo en la clasificación general después de 34 jornadas jugadas. El Villarreal se destaca sobre el resto. Valencia y Elche aparecen 29 y 30 puntos más abajo... y, en zona de descenso, con 35 unidades menos que los 'groguets', los 'granotes', revitalizados en la lucha por la salvación de la mano del entrenador portugués Luís Castro.

Clasiicación de LaLiga mientras se acaba de disputar esta jornada 34. Valencia, Villarreal, Lecle y Levante ya suman los 34 partidos / www.transfermartk.es

Villarreal y Valencia, polos opuestos

Los de la Cerámica han cumplido con creces el objetivo de principio de curso, mientras que Levante y Elche lo tienen pendiente. Y, de hecho, el Valencia, termine como termine el curso, no lo cumplirá por séptima campaña consecutiva. Ya son siete años en los que la entidad de Mestalla se queda sin participar en las competiciones europeas y sin recibir ni un solo euro en concepto de ingresos UEFA. En los cinco últimos, incluso, han sido incapaces de alcanzar o rebasar la barrera de los 50 puntos. Ahora, solo le valdría ganarlo todo para volver a hacer lo que no hace desde las 53 unidades cosechadas en 2020.

El pequeño matiz que muestra la Liga de los valencianos se halla en las posiciones de Elche y Valencia. Mientras en la clasificación real, los valencianistas caminan por delante con una ventaja de un solo punto (39/38), a falta de las cuatro jornadas finales, en los enfrentamientos entre conjuntos de la Comunitat mandan los franjiverdes, pese al empate a siete puntos. ¿Por qué? Porque los de Eder Sarabia lograron llevarse un punto de Mestalla y los tres del estadio Martínez Valero en la reciente victoria en el derbi del 11 de abril merced a un gol del chileno Luis Cepeda.

Cuatro puntos por debajo de Valencia y Elche, los levantinistas son los colistas tras haber obtenido únicamente un triunfo y cinco derrotas como balance en los seis derbis. Si el Valencia tiene en contra el 'goal average' con los alicantinos, peor lo tiene el Levante en caso de empate final en la jornada 38. El equipo 'granota' lo pierde tanto con los ilicitanos, a los que ganó 3-2 en el Ciutat, pero cayó por 2-0 en Elche, como con los valencianistas.

Así ha quedado la Liga de los valencianos / www.transfermarkt.es

Puntos clave por los objetivos

Los de Orriols, a tres unidades de la salvación, acusan su pobre bagaje en los derbis. Precisamente, el haber cubierto ese déficit de cuatro puntos con sus paisanos en la Liga de los valencianos le estaría valiendo para respirar a día de hoy como equipo de Primera división fuera de la zona de descenso. Lo que no cabe duda es que el que no ha fallado y ha hecho un 'colchón' muy productivo en los derbis ha sido el campeón, el Villarreal CF.

Entre los hitos cosechados este curso por el Submarino también puede inscribirse ya el de ser el dominador actual del fútbol valenciano. Una posición que, sobre la tabla, ningún otro equipo de la Comunitat puede discutir. Más allá de los derbis, Valencia, Elche y Levante siguen en la pelea en busca de la permanencia en Primera. ¿Cómo terminarán en la jornada 38 de LaLiga? ¿Se mantendrá el orden de la Liga de los valencianos o, por el contrario, habrá un cambio de posiciones? El veredicto final, al cierre de LaLiga en el penúltimo fin de semana de mayo.

Todos los derbis valencianos de la temporada 2025/26:

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