Guido: "El Valencia CF tiene que estar en otro lado"

El centrocampista del Valencia CF, Guido Rodríguez, quiso mandar un mensaje directo a la afición tras la derrota en Mestalla frente al Atlético de Madrid, comprendiendo la "frustración" del seguidor valencianismo y apelando a la unidad para revertir la situación del equipo en este tramo final de la temporada.

Estas son las declaraciones íntegras del internacional argentino a los micrófonos de VCF Media:

Mal resultado

“Estamos con bronca y frustrados con eso. Salimos a buscar el partido. Por momentos estuvimos mejor y en otros sufrimos un poco más. Hay que seguir, hay que pasar la bronca y pensar ya en el próximo partido”

Momentos del partido

“Son situaciones y momentos de partido que hay que saber manejar eso. Cuando estas mejor, tratar de manejar los ritmos y atacar. Hay momentos en los que hay que sufrir. Tenemos que aprender a manejar esos momentos de partido y ojalá lo podamos mejor hacer en el próximo partido”

VCF Media

Mucho en juego

"Quedan cuatro partidos muy importantes. Sabemos lo que nos estamos jugando, lo que demanda este escudo y vamos a hacer todo lo posible para mantener al Valencia CF lo más arriba posible".

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Mensaje a la afición

"Entiendo la frustración de los aficionados, entiendo que estén enojados. El Valencia tiene que estar en otro lado. La posición que estamos en la tabla es lo que marca la realidad. Tenemos que trabajar juntos, levantar la cabeza y como grupo sacar esto adelante. Estoy convencido de que lo vamos a hacer".