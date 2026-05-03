Un nuevo salto para Iker Herrera en el Valencia CF, la joya que viene

El Valencia CF tiene en su Academia a una de las grandes joyas del fútbol español. El central Iker Herrera pisa muy fuerte dentro de las categorías inferiores y este fin de semana se ha estrenado en la convocatoria del filial contra el Olot, con lo que en caso de debutar sería el primero en hacerlo en partido oficial de la generación de 2009, aunque ya lo hizo en amistosos al igual que Marc Martínez.

El futbolista de tan solo 16 años ya se ha hecho un hueco en el Juvenil 'A' a pesar de ser de segundo año y su exentrenador Óscar Sánchez lo ha promocionado al filial para esta última jornada del campeonato y antes de que Herrera regrese al División de Honor para ser una de las grandes bazas en la lucha por la Copa de Campeones.

Íker Herrera apunta alto en el fútbol español / VCF

Internacional con España

El joven jugador valenciano reúne una serie de condiciones que le sitúan como uno de los defensas con mayor porvenir no solo de Paterna, sino de todo el fútbol español. De hecho es importante en la Selección Española Sub17, donde solo una lesión le privó de jugar la Ronda Élite.

Sin la pelota destaca por su dominio del juego aéreo -roza el metro noventa-, por su potencia de arrancada, lo que le permite corregir y defender a campo abierto, además de un importante poderío en el cuerpo a cuerpo a pesar de que fruto de su edad todavía no ha dado ese salto físico a nivel de masa muscular.

Una salida de balón inmaculada

Con los pies es un defensor moderno, capaz de organizar el juego desde la posición de central y de generar ventajas para sus compañeros. Su desplazamiento en largo es muy preciso y su capacidad para superar líneas y filtrar balones interiores rasos le dan al equipo una salida de balón limpia y que permite verticalizar el juego desde su fase inicial. Tanta es su destreza con el balón que, ocasionalmente, ha jugado en la posición de '6'.

Está 'atado'

El jugador firmó su primer contrato profesional cuando cumplió los 16 años. El Valencia CF conoce el potencial de su central zurdo y cuando pudo le ofreció una renovación para seguir caminando de la mano en un momento clave, en el que empieza la recta final hacia el fútbol de élite, y acordaron una vinculación hasta 2029. Herrera está quemando etapas a la velocidad de la luz y este fin de semana ha cumplido un nuevo 'hito'.