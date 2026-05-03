El Valencia CF alcanza el playoff de ascenso y ya tiene rival

El Valencia CF Femenino tumbó este sábado a la Sección Esportiva AEM con un contundente resultado de cuatro goles a dos gracias a los tantos de Marcano, M. Martí, Gema y Monente con el que puso fin a una temporada regular en la que no pudo conseguir el ascenso directo a Primera División, pero en el que tendrá la oportunidad de hacerlo en playoff de ascenso.

El equipo que dirige Mikel Crespo ya conoce, de hecho, su rival para el encuentro de semifinales de esta promoción por regresar a la élite del fútbol español después de que la temporada pasada una nefasta gestión del club se lo llevara por delante por primera vez en su historia.

El Valencia Femenino antes del partido contra la Secció Esportiva / VCF

El CD Alba espera

El conjunto valencianista se medirá al CD Alba Fútbol Femenino, que se clasificó con un empate sufrido contra el filial del FC Barcelona por dos goles a dos que se celebró de manera eufórica sobre el terreno de juego albaceteño. En el cuadro manchego juega Olga San Nicolás, criada en la cantera del Valencia CF y que llegó al primer equipo.

Horarios por confirmar

La ida de la eliminatoria tendrá lugar el 9/10 de mayo (fecha y hora por confirmar) y la vuelta el 16/17 de mayo (fecha y hora por confirmar). El Valencia CF ha puesto a la venta las entradas para el partido, que se disputará en el Antonio Puchades, por cinco euros.