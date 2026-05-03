El Valencia CF de Fernando Martín acaricia el ascenso más especial de su historia

El Valencia CF Femenino B está a punto de cerrar con una alegría el año más triste de su historia. El filial, que en diciembre perdió a su entrenador Fernando Martín en un trágico accidente en Indonesia, ha ganado al Extremadura Femenino CF (0-7) en el partido de ida de la eliminatoria por el ascenso a Segunda Federación de Fútbol Femenino y tiene pie y medio en la nueva categoría. E

El VCF Femenino B disputó en la matinal de este domingo ante el Extremadura Femenino CF el partido de ida de la eliminatoria por el ascenso a Segunda Federación de Fútbol Femenino. El encuentro, disputado en el Municipal Tomás de la Hera de Almendralejo ha finalizado con 0-7, un marcador que deja la eliminatoria muy definida de cara al partido de vuelta este domingo 10 de mayo (11.30 h) en la Ciutat Esportiva del Valencia CF.

El filial, campeón del Grupo VI de Tercera RFEF, se ha impuesto con contundencia y no ha dado opciones al Extremadura Femenino CF, campeón del Grupo XIV de Tercera RFEF, que se ha visto superado desde el primer momento.

Tras unos minutos iniciales de tanteo el conjunto que dirige Víctor García ha abierto diferencias a partir del minuto 10 con un primer tanto de Elena Sánchez al que se unirían los goles de Julia Catalán, Blanca López, Saray López y Zahra Bains. Al descanso se ha llegado con un clarificador 0-5 que aún se vio ampliado en la segunda mitad con un tanto más de Saray López y otro de Candela para establecer el definitivo 0-7.

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Con 'Fer' en la memoria

La eliminatoria se cerrará el próximo domingo 10 de mayo en el encuentro de vuelta que se disputará en la Ciutat Esportiva del Valencia CF a las 11.30 h con acceso libre para todos los aficionados que quieran acompañar al VCF Femenino B en este último paso hacia el ascenso a la Segunda Federación en una temporada muy emotiva para el filial que en diciembre perdió a su entrenador Fernando Martín, fallecido en accidente en Indonesia.