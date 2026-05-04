Cuidado en el Valencia CF con la rodilla de Lucas Beltrán: El último precedente

El Valencia CF se ha ejercitado este lunes en la ciudad deportiva de Paterna sin la presencia de Lucas Beltrán. El argentino no ha entrenado al mismo ritmo que sus compañeros por culpa de las molestias que arrastra en la rodilla. El delantero ya se perdió el último partido de LaLiga contra el Atlético de Madrid por este mismo problema.

El jugador sigue entre algodones como la semana pasada por culpa de una rodilla que no es la primera vez que le da problemas esta temporada. Lucas ya se perdió tres partidos entre los meses de febrero y marzo por sus problemas en la rodilla. Fue baja en la derrota contra el Villarreal y las victorias ante Osasuna y Alavés. Su sustituto contra el Atlético fue Filip Ugrinic de inicio y Hugo Duro en la segunda mitad.

Carlos Corberán está pendiente de la evolución del argentino de cara al partido del domingo contra el Athletic Club en San Mamés. De momento, Lucas sigue trabajando al margen del grupo y solo aumentará las cargas de trabajo en función de sus sensaciones. Con Julen Agirrezabala en la última fase de su proceso de recuperación, siguen en la enfermería: Thierry Rendall, Dimitri Foulquier, José Copete y Mouctar Diakhaby.

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Samu Costa y Lucas Beltrán pugnan por la pelota en la primeta mitad del partido / LaLiga

Con Solís y Gourlay

El equipo se ha ejercitado con la presencia en la ciudad deportiva de Paterna del Director General Javier Solís y el CEO de Fútbol Ron Gourlay.