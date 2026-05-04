El drama de Nuno Espírito Santo en el West Ham

El fútbol no le sonríe a Nuno Espírito Santo. El exentrenador del Valencia CF, que logró una proeza con el Nottingham Forest metiéndolo en Europa, fue despedido por desavenencias con el polémico dueño del conjunto inglés y su siguiente experiencia no le está yendo como deseaba.

El portugués, que recibió el premio de entrenar a todo un histórico como el West Ham United está cerca de terminar en desgracia lo que tenía que ser un gran año para él en los banquillos. A pesar de dirigir a jugadores de la talla de Jarrod Bowen, Tomas Soucek y Callum Wilson, Nuno podría descender a los hammers a la Championship por primera vez en los últimos 15 años.

La derrota de Emery, el drama de Nuno

El cuadro londinense cayó a zona de descenso a segunda división este mismo fin de semana después de que el Tottenham fuese capaz de ganar su partido al Aston Villa de Unai Emery y de perder en casa de un Brentford en plena lucha por meterse en competición europea.

Jugadores del Tottenham en un partido reciente. / DPA vía Europa Press

La confianza del West Ham

A pesar de todo esto, las informaciones que emanan desde el seno del club, según el Telegraph, es que el West Ham confía en Nuno para salvar al equipo en las jornadas que quedan y que incluso le encomendará la tarea de devolver al equipo a la Premier en caso de descender a la Championship.

Sin 'efecto Paco Jémez'

El luso pidió hace unos meses contar con Paco Jémez en su staff técnico y aunque al principio pareció generar un efecto muy positivo, el equipo ha vuelto a las andadas y tiene muchas opciones de acabar bajando. La única forma de evitarlo es mandar a segunda a un equipo del Big Six como el Tottenham. Final no apto para cardíacos.