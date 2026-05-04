Las dudas del Liverpool con Mamardashvili pese a la probable marcha de Alisson a la Juventus

Alisson Becker, portero brasileño del Liverpool, se perfila como el "objetivo prioritario de la Juventus" de cara a una decisión importante este verano, una situación que ha llevado al club red a plantearse el fichaje de un nuevo portero. ¿En que situación quedaría Giorgi Mamardashvili? ¿Asumiría la titularidad y la confianza absoluta de su entrenador, o los de Anfield acudirían al mercado a por un nuevo guardameta?

El meta brasileño podría poner fin a su etapa en Anfield tras ocho temporadas en el Liverpool, en las que se ha consolidado como uno de los mejores jugadores del equipo. A sus 33 años, ha arrastrado problemas físicos recurrentes, incluido un contratiempo en el tendón de la corva que lo ha dejado fuera de los últimos ocho partidos. Mientras tanto, Giorgi Mamardashvili fue incorporado como su relevo a largo plazo. Los ingleses acordaron el fichaje hace cerca de dos años, en agosto de 2024, aunque tras dejarlo cedido en Mestalla, se unió finalmente al conjunto de Arne Slot el pasado verano.

Interés firme de la Juve en el brasileño de 33 años

El interés de la Juventus por Alisson es firme, y según 'Sky Sports', el club italiano lo considera su principal objetivo de fichaje para defeder la meta, en la que el titular está iendo el italiano de 28 años Michele Di Gregorio. Desde Inglaterra se apunta que los juventinos estarían dispuestos a invertir tiempo y recursos significativos para cerrar su llegada, lo que implicaría negociar directamente con el Liverpool.

Siempre se ha sostenido que Alisson no forzaría su salida sin el visto bueno del club, evitando así dañar su legado en Merseyside. Sin embargo, existe la sensación de que ahora el Liverpool sí valoraría una posible operación, al acabar contrato en 2027, sin descartar que el brasileño siga siendo el portero titular al término de la temporada bajo la dirección de Arne Slot. Ante este escenario, el club inglés ya estaría analizando posibles sustitutos en la portería en caso de que Alisson acabe marchándose a la Juventus.

Sin nombres que hayan salido a la luz como recambios

En cuanto a candidatos, no hay nombres confirmados actualmente. No obstante, el mes pasado el periodista Paul Joyce señaló que Diogo Costa (Oporto) y Lucas Chevalier (PSG, ex Lille) fueron opciones consideradas antes de que se aprobara en 2024 el fichaje de Mamardashvili por 29 millones de libras, más cantidades extra en función del cumplimiento de variables deportivas.

Gran parte de la decisión dependerá de la confianza en Mamardashvili como portero titular. El georgiano, ex del Valencia, que cumplirá 26 años en septiembre, ha disputado 18 partidos esta temporada, con solo dos porterías a cero y 29 goles encajados. Aunque ha destacado por sus reflejos, existen dudas sobre su juego con los pies. Lo que genera dudas en Anfield y hace que se estudie, si se va Alisson, un fichaje alternativo o darle ya toda la confianza a Giorgi.

De todos modos, la situación en la portería del Liverpool también está condicionada por la incertidumbre en torno al futuro de Slot, así como por la continuidad de los responsables deportivos del club. El director deportivo, Richard Hughes, y el CEO de fútbol, Michael Edwards, tienen contrato hasta 2027, pero podrían salir ante el interés de Arabia Saudí.

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En el cuerpo técnico, el entrenador de porteros, Xavi Valero, regresó el pasado verano tras 15 años, después de las salidas de Fabián Otte y Claudio Taffarel.