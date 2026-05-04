La gran ilusión que le queda al Valencia CF esta temporada
Una campaña más, el primer equipo solamente da que disgustos y el juvenil División de Honor luchará por ganar la Copa de Campeones que da acceso a Europa y que tendrá al valencianismo expectante
Una temporada más, el primer equipo del Valencia CF no ha dado ningún motivo para la ilusión a sus aficionados, que afrontan el final de temporada más pendientes del descenso que de volver a codiciar los puestos de arriba. Y una vez más, la gran ilusión que le puede quedar al valencianismo -con permiso del Femenino, que tiene la responsabilidad de regresar a Primera División- está en su Juvenil 'A', que se volverá a medir con las mejores canteras de España por un puesto en competición europea.
La Copa de Campeones fue el curso pasado el único motivo que mantuvo al valencianismo conectado en los últimos meses de competición, ya que los chicos de Óscar Sánchez tuvieron una participación casi inmaculada, eliminando a FC Barcelona y Real Madrid, equipos punteros de la UEFA Youth League y cayeron contra el Real Betis en una disputada final.
Un título en toda la historia
Este curso han repetido en lo más alto de su grupo de División de Honor y volverán a representar al Valencia CF en la competición más prestigiosa del fútbol juvenil en España y que los valencianistas solamente han ganado una vez en su historia, en la temporada 2006-07. El premio, además, es la clasificación para la Youth League (Champions juvenil).
Un equipo con posibilidades
El equipo, dirigido ahora por Euge Ribera desde el ascenso de Óscar Sánchez al Mestalla, tiene bazas para ser de nuevo uno de los equipos punteros y aspirantes a ganar la competición. Del año pasado ya no puede contar con puntales como Miguel Monferrer, Lucas Núñez, David Otorbi o Aimar Blázquez, pero sí con otros más jóvenes como Rubi o Jaume Durá, habitual en el Valencia Mestalla de Segunda RFEF, o jugadores como Aaron Mayol que también han dado ese salto al filial. Jugadores como Iker Herrera, Marc Martínez y compañía pisan fuerte.
El Granada, primer escollo
Esta semana ha conocido ya a su rival en cuartos de final: será el Granada CF, equipo que ha ganado en el grupo andaluz de División de Honor al Real Betis, vigente campeón de la Copa de Campeones y que, por ende, será un rival muy complicado para empezar el torneo.
El partido será el próximo domingo en el Antonio Puchades a las 12:00 horas del mediodía y la entrada será libre hasta completar aforo, sin necesidad de abono, mientras que la vuelta se jugará en territorio nazarí.
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