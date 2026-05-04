Horario del play-off de ascenso a la Liga F del Valencia CF contra el Albacete Fundación

El Valencia CF ya tiene fecha y hora para arrancar su camino a la Liga F, la primera categoría del fútbol español. Las de Mikel Crespo jugará en partido de ida de la eliminatoria de ascenso contra el Albacete Fundación Femenino el próximo domingo 10 de mayo a las 12:00 en la ciudad deportiva Andrés Iniesta. La vuelta se disputara en Paterna el 16-17 de mayo todavía con la hora por confirmar.

El último partido de la Primera Federación Iberdrola 25-26 enfrentaba al Valencia CF Femenino ante la SE AEM en el Estadi Antonio Puchades, finalizando 4-2. Las de Mikel Crespo se medirán contra el CD Alba Fundación en la semifinal del play-off de ascenso a Liga F.

El choque se presentaba competido desde el pitido inicial. Las de Mikel Crespo querían acabar la competición regular con un triunfo en casa, antes de la semifinal del play-off de ascenso a Liga F; y las de Rubén López, asegurar la permanencia, circunstancia que no se iba a dar finalmente.

En el minuto 24, Mascarell estaba muy cerca de cazar un peligroso centro de Esther desde la banda izquierda; y en el 25, un derechazo de Loba golpeaba el larguero de la portería defendida por Marina.

Superada la media hora, ninguno de los dos equipos se erigía como dueño del centro del campo. Marina evitaba con una doble parada el 0-1 visitante, tras una contra de las de Lleida en el minuto 37.

Marcano sí conseguía el 1-0 en el minuto 43, aprovechando desde el punto de penalti un centro de Ferrato. Pero Noelia igualaba en el 46 y con este marcador finalizaba la primera parte.

Arrancaba la segunda parte con cierto desatino por parte de ambas escuadras y el juego algo más trabado, si bien la SE AEM se acercaba con más peligro al área rival.

Aunque era M. Martí quien adelantaba a las blanquinegras con el 2-1 en el minuto 60. Su chut golpeaba en una defensora y superaba a Lucía. Golpe duro para las de Rubén López.

Gema, de cabeza en el minuto 75, ampliaba la ventaja y ponía el tercero tras saque de esquina de Monente.

El resto del encuentro lo iba a controlar el Valencia CF Femenino con solvencia hasta el pitido final, pese al 3-2 de M. Lara en el minuto 91; de hecho, Monente ponía el 4-2 en el 98 con un buen disparo. Un encuentro que había vivido los debuts de las canteranas Nerea, Diana H, y Olivia: protagonismo merecido para la Academia VCF.

VALENCIA CF FEMENINO / VCF

FICHA

4 - Valencia CF Femenino: Marina, Celia, Gema, Marcano (Diana H., min.80), Monente, Ferrato (Olivia, min.80), Mascarell, Mbadi C. (Rebecca E., min.61), Pauleta (c) (Nerea, min.73), M. Martí (Tere, min.61), Esther.

Banquillo: Jana (ps), Rebecca E., Tere, Diana H., Nerea, Olivia.

Entrenador: Mikel Crespo.

2 – SE AEM: Lucía, Loba, S. Peñalver, Nora (Honoka, min.77), Noelia, Inés F. (De la Fuente, min.77), Evelyn (L. Blasco, min.77), Ransanz, Cintia H. (Congo, min.70), Charle (M. Lara, min.61), Vero Herrera.

Banquillo: Lei, Congo, M. Lara, Honoka, Anafer, L. Blasco, De la Fuente.

Entrenador: Rubén López.

Goles: Marcano (min.43); 1-1, Noelia (min.46); 2-1, M. Martí (min.60); 3-1, Gema (min.75); 3-2, M. Lara (min.91); 4-2, Monente (min.98).

Árbitras: principal, María Monesma; asistente 1, María Lafuente; asistente 2, Rocío Balongo. Tarjeta amarilla para Mbadi C. (min.40), Loba (min.58) y Celia (min.67).

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Incidencias: partido correspondiente a la jornada 26 de la Primera Federación Iberdrola 25-26, celebrado en el estadio Antonio Puchades de la Ciutat Esportiva VCF (Paterna) ante 389 espectadores.