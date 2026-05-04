El ruinoso balance del Valencia CF contra los grandes de LaLiga

A lo largo de los años de gestión en el Valencia CF bajo el accionariado de Peter Lim, el equipo ha experimentado una decadencia que lo ha borrado de las posiciones de privilegio del fútbol español. Un descenso a los infiernos, sin pisar los torneos europeos durante seis temporadas consecutivas, que ha demostrado la pérdida de potencia de un modo especial en los grandes partidos. Esos duelos frente a los clubes que históricamente fueron sus oponentes directos. Después del desastre del sábado ante el Atético de Madrid, en este tramo final de LaLiga, le esperan todavía dos de ellos: el Athletic Club y el FC Barcelona.

A finales de 2024, los leones rebasaron a los murciélagos en la clasificación histórica de LaLiga. Hasta entonces, pese a las cuatro temporadas menos en la máxima categoría, el Valencia estaba por delante de los bilbaínos y, únicamente, superado por Real Madrid (5120), Barcelona (5025) y Atlético (4119). En la actualidad, campaña y media después, el Athletic (3849) se mantiene por delante de los blanquinegros, que cuentan con 3840 puntos en 3002 partidos.

El descarrilamiento del Valencia en las grandes vías

Desde la temporada 19/20, los rivales históricos han continuado con su ritmo habitual mientras el Valencia ha descarrilado por completo. Si la puntuación de los de Mestalla ha descendido alarmante, rebasando tan solo una vez en los últimos siete años la barrera de los 50 puntos -en 2020-, el drama se redobla en la comparativa con los grandes. Cada temporada de las vividas puede servir de ejemplo. En esta 2025/26, a falta de cuatro jornadas, los de Carlos Corberán han hecho tres puntos en los cara a cara con Madrid, Barça, Atlético y Athletic: los logrados en Mestalla en la primera vuelta ante los vascos con gol y asistencia de Baptiste Santamaría.

El balance liguero desde la temporada 19/20 entre los cinco clubes con más tradición en la competición / transfermarkt.es

Echando la vista atrás, desde agosto de 2019, tres meses después del último billete para la Champions, los valencianistas han disputado un total de 54 encuentros de LaLiga ante los cuatro que le anteceden en la tabla histórica. El balance es terrorífico: solo ha ganado ocho, ha empatado 12 y ha perdido 34, el 63 %, encajando 112 goles y anotando 53. Barça y Madrid han hecho más del triple de los 36 puntos del Valencia, el Atlético, más del doble, y el Athletic, ocho más.

Cheryshev, el último asaltante valencianista en San Mamés

De los ocho triunfos valencianistas, tres fueron contra los bilbaínos, tres contra los madridistas, una contra los barcelonistas y una contra los atléticos. Solo uno, el 1-2 del Santiago Bernabéu con gol de Hugo Duro, fue lejos de Mestalla. La última ocasión en la que se asaltó San Mamés sucedió en septiembre de 2019, cuando se regresó a València con los tres puntos gracias a un solitario tanto del extremo ruso Denis Cheryshev.

Los números fuerzan al Valencia a superarse a sí mismo con relación a lo hecho ante los grandes. Esta temporada, contra Madrid, Barça y Atlético, el balance es de cero puntos. Si se añaden al Villarreal CF, como uno de los cuatro equipos Champions, la renta valencianista vuelve a quedarse a cero. Sube a punto, el sumado en Mestalla ante el Betis, si se contabiliza la cuenta contra el top 5 de LaLiga, el mismo resultado ante los seis primeros. Eso sí, la diferencia goleadora (-23) vuelve a dar miedo (7-30).

Noticias relacionadas

Precisamente, en ese top 6 es donde aspira a medirse el próximo rival valencianista, a tres unidades del Celta de Vigo, y viajar directamente a Europa. Una meta que para el Valencia ha sido imposible, entre otros factores de importancia, con la mayoría de los puntos en disputa contra los conjuntos en posiciones UEFA esfumados. Con todo este contexto, y sin la salvación aún en la mano, la urgencia obliga a los pupilos de Corberán a dar un impulso de grande el domingo frente al Athletic (16:15 horas, san Mamés).