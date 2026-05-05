Balance de temporada en el Valencia CF Mestalla

El Valencia Mestalla pone fin a una temporada exigente en Segunda Federación con derrota ante la UE Olot, pero con el objetivo de la permanencia cumplido en una categoría que debería quedarse corta para un filial histórico como es el del Valencia CF. El técnico, Óscar Sánchez, analiza el curso, destaca el crecimiento del equipo y lanza un mensaje claro sobre el futuro de la Academia del Valencia en los micrófonos de VCF Media.

Bajo el titular de que para el entrenador la "valoración" de la temporada es "positiva", estas son las declaraciones íntegras del preparador del filial, que ascendió del Juvenil una vez que el club decidió prescindir de Miguel Ángel Angulo para el objetivo de la permanencia.

Valoración de la temporada 25/26

"La valoración es positiva. Desde el primer día que llegué la respuesta de ellos ha sido muy buena. Esa predisposición al trabajo, a la exigencia, a tener hambre, a querer mejorar... por mi parte no tengo ninguna queja"

"El día a día ha sido muy cómodo. Los chicos tienen un gran potencial. Y ante el Olot, que no hemos conseguido la victoria, igual agradecerles todo lo que han hecho por nosotros, por el club, por su compromiso y por sacar al equipo de una situación difícil que le va a valer mucho al equipo y a los jugadores en el futuro"

Óscar Sánchez, el entrenador de la Academia VCF que ha salvado de la 'quema' del descenso al filial / VCF Media

Análisis del partido ante la UE Olot y final de temporada

"Sabemos que era un campo difícil, llevaban una derrota y se jugaban mucho también. En cualquier circunstancia que hubiéramos venido es un campo difícil, pero no estamos contentos con el resultado, siempre queremos ganar. Queríamos ampliar un poco esa gran racha que hemos tenido los últimos partidos, así que nos vamos tristes, pero por otro lado, me voy con la confianza de que los jugadores lo han dado todo, incluso con los juveniles que han salido han mostrado una buena versión"

Un Valencia Mestalla con futuro: confianza total en la plantilla

"La confianza es plena en todos. Ya dije la semana pasada que la Academia está muy sana, con grandes jugadores, ya no solo para Mestalla, también abajo. Sabía que iban a responder.

"Felicitarles porque es un premio también a su trabajo durante el año. Y también jugadores que desde que he llegado yo del Mestalla, que a lo mejor habían tenido menos participación, también han mostrado una buena versión"

Felicitar y aprender: claves del crecimiento del filial

"Felicitarles por este final de temporada, en el tramo que he estado yo. Han de seguir, y a partir de ahora analizar un poco todo el contexto del año, todo lo que se ha hecho bien y también las cosas que no se han hecho bien"

Mensaje a los juveniles: foco en la Copa de Campeones

"Tienen una oportunidad muy bonita, que ya lo vivimos el año pasado. Que lo van a recordar en sus carreras. Les ayudaremos en todo lo que podamos. Y mandarles mucha energía. Que lo disfruten, que compitan. Estoy seguro que van a dar mucho que hablar en esa Copa de Campeones"

RFEF

El futuro del Valencia Mestalla: análisis y decisiones próximas

"Esto va muy rápido, semana a semana. Hace una semana que conseguimos el objetivo. Y realmente dimos un poco de margen para que acabara la temporada. Y a partir de ahora veremos qué es lo que pasa. Tenemos tiempo de sobra. Y a partir de la semana que viene ya se analizarán todas las circunstancias"

Falta de gol y variantes ofensivas: la autocrítica del técnico

"Intentamos ver si teníamos más presencia porque nos estaba faltando generar situaciones de ataque. Y sobre todo un poco de pegada. Es verdad que cuando la usas poco es más difícil que eso vaya bien, ya que evidentemente no tienen esos automatismos que tienen que coger para complementarse"

"Sí que pueden jugar juntos y en un futuro valoraremos también distintas opciones, pero en este tiempo tan corto que teníamos nos da hasta donde nos da. Pero bueno, son dos grandes delanteros que cuando tienes buenos jugadores pueden estar en el campo perfectamente"

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Con este cierre, el Valencia Mestalla 2025/26 deja una lectura clara: objetivo cumplido, crecimiento competitivo y una cantera que sigue empujando fuerte, consolidando el papel de la Academia VCF como pilar del futuro del club.