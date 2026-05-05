El CTA reprende al linier del Valencia CF - Atlético de Madrid
El organismo arbitral señala en "Tiempo de Revisión" que el juez de línea no aplicó "el delay" que de debe aplicar en acciones con una potencial finalización, pero defiende el criterio del árbitro de dejar seguir y deja en evidencia a la defensa valencianista, que debió defender con más intensidad
El Valencia CF - Atlético de Madrid albergó este fin de semana una de las acciones más polémicas de la jornada: el segundo gol concedido a los colchoneros y que fue muy protestado por la parroquia valencianista y por sus jugadores, ya que el linier había levantado la bandera antes de la finalización.
El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF ha reprendido al juez de línea por su actuación en esta jugada a pesar de señalar que el gol está bien concedido a pesar de ellos. En un vídeo de su programa 'Tiempo de Revisión' en el que el oranismo arbitral hace autocrítica se señala su mala praxis en esa acción.
No debió levantar la bandera
"En el desarrollo de la jugada se ve como el árbitro asistente levanta la bandera de manera prematura, sin aplicar correctamente el 'delay', especialmente relevante en situaciones próximas a gol o finalización de jugada", señalan.
"En situaciones ajustadas de fuera de juego con posible finalización en gol debe aplicarse el delay retrasando la finalización para no cortar una acción potencialmente válida para que el VAR pueda actuar en caso de error del asistente", explican, antes de decir que una "acción continúa en juego hasta que el colegiado principal detiene expresamente la acción con independencia de la señalización del asistente". Es decir, que los jugadores debieron seguir corriendo y peleando la acción.
Tres 'capones' al linier y felicitación al colegiado principal
Cierra, eso sí, recalcando por tercera vez la mala actuación del juez de línea: "Para el CTA, el asistente debió retener la señal de la bandera", dijeron, sentenciando que el colegiado princial dejó acabar la acción "con buen criterio".
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