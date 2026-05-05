El CTA reprende al linier del Valencia CF - Atlético de Madrid

El Valencia CF - Atlético de Madrid albergó este fin de semana una de las acciones más polémicas de la jornada: el segundo gol concedido a los colchoneros y que fue muy protestado por la parroquia valencianista y por sus jugadores, ya que el linier había levantado la bandera antes de la finalización.

El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF ha reprendido al juez de línea por su actuación en esta jugada a pesar de señalar que el gol está bien concedido a pesar de ellos. En un vídeo de su programa 'Tiempo de Revisión' en el que el oranismo arbitral hace autocrítica se señala su mala praxis en esa acción.

No debió levantar la bandera

"En el desarrollo de la jugada se ve como el árbitro asistente levanta la bandera de manera prematura, sin aplicar correctamente el 'delay', especialmente relevante en situaciones próximas a gol o finalización de jugada", señalan.

Iker Luque of Atletico de Madrid celebrates a goal with teammates during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Valencia CF and Atletico de Madrid at Mestalla stadium on May 2, 2026, in Valencia, Spain. AFP7 02/05/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Ivan Terron / AFP7 / Europa Press;2026;Soccer;Sport;ZSOCCER;ZSPORT;Valencia CF V Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports; / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

"En situaciones ajustadas de fuera de juego con posible finalización en gol debe aplicarse el delay retrasando la finalización para no cortar una acción potencialmente válida para que el VAR pueda actuar en caso de error del asistente", explican, antes de decir que una "acción continúa en juego hasta que el colegiado principal detiene expresamente la acción con independencia de la señalización del asistente". Es decir, que los jugadores debieron seguir corriendo y peleando la acción.

Tres 'capones' al linier y felicitación al colegiado principal

Cierra, eso sí, recalcando por tercera vez la mala actuación del juez de línea: "Para el CTA, el asistente debió retener la señal de la bandera", dijeron, sentenciando que el colegiado princial dejó acabar la acción "con buen criterio".