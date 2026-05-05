¡El Athletic Club anuncia el fichaje del sustituto de Valverde días antes de medirse al Valencia CF!

El Athletic Club ya tiene nuevo líder para su banquillo. A escasos días de un compromiso clave ante el Valencia CF, la entidad rojiblanca ha hecho oficial la llegada del técnico alemán Edin Terzic como relevo de Ernesto Valverde, marcando el inicio de una nueva era en San Mamés.

El acuerdo, cerrado para las dos próximas temporadas (hasta el 30 de junio de 2028), pone fin a meses de especulaciones y confirma la apuesta del club por un perfil internacional y moderno. La oficialidad llega en el tramo decisivo de LaLiga, con el equipo aún jugándose objetivos importantes, lo que añade un componente estratégico al anuncio.

Un técnico con sello europeo para liderar el nuevo proyecto

A sus 43 años, Terzic aterrizará en Bilbao con un currículum sólido pese a su relativa juventud en los banquillos de élite. Su nombre se consolidó en el Borussia Dortmund, donde vivió dos etapas al frente del primer equipo. En ese periodo conquistó la Copa alemana en 2021, peleó la Bundesliga hasta la última jornada en 2023 y alcanzó la final de la Champions League en 2024, consolidándose como uno de los técnicos emergentes del fútbol europeo.

Además, su experiencia no se limita al banquillo principal. Terzic ha trabajado en la estructura deportiva del club alemán (incluyendo la Academia y la Dirección Deportiva), y ha ejercido como asistente en equipos como el West Ham United y el Besiktas, lo que refuerza su perfil multidisciplinar.

El Athletic valora especialmente su estilo de juego ofensivo, su capacidad para desarrollar talento joven y su habilidad para gestionar vestuarios exigentes, cualidades que encajan con la filosofía histórica del club. Pese al anuncio, el club ha querido mantener el foco competitivo intacto. Terzic será presentado oficialmente una vez finalice la temporada, en respeto a la figura de Valverde y con el objetivo de no desestabilizar al equipo en las cuatro jornadas restantes.

La decisión también responde a la necesidad de planificar con antelación la próxima campaña, en la que el Athletic pretende consolidar su proyecto deportivo y seguir compitiendo en la élite del fútbol español.

Ernesto Valverde no seguirá como entrenador del Athletic la próxima temporada / EFE

Las cifras de Ernesto Valverde en el Athletic Club

Más de 500 partidos oficiales al frente del primer equipo

al frente del primer equipo Tres etapas como entrenador del club

como entrenador del club Un título de Supercopa de España (2015)

Clasificaciones europeas recurrentes

Uno de los técnicos más influyentes de la historia reciente del Athletic

Valverde cierra así un ciclo de enorme peso en la historia rojiblanca, dejando paso a un relevo que buscará mantener la identidad del club mientras impulsa su crecimiento competitivo.

Comunicado oficial del Athletic Club y Edin Terzic

El Athletic Club y Edin Terzic han alcanzado un acuerdo para que el técnico alemán sea el entrenador del primer equipo rojiblanco las dos próximas temporadas, hasta el 30 de junio de 2028.

Edin Terzić, de 43 años, ha sido entrenador del Borussia Dortmund en dos etapas: ganó la Copa alemana en 2021 y rozó el título de la Bundesliga en 2023. En 2024 alcanzó la final de la Champions League. Además, cuenta con experiencia dentro de la Academia y Dirección Deportiva del club de Westfalia. También fue entrenador asistente en el West Ham inglés y el Besiktas turco.

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El técnico será presentado de manera oficial una vez concluya la temporada, para la que restan cuatro partidos muy importantes e ilusionantes.