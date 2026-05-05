Factor clave | Así tienen el golaveraje Valencia, Elche y Levante con los rivales por la permanencia

La frustrante derrota del sábado en Mestalla a manos del Atlético de Madrid, al menos, no sucedió frente a uno de los rivales directos en la lucha por la salvación. Una situación que se repite en los casos del Elche CF y el Levante UD. Del mal, el menos para los tres equipos valencianos inmersos en la lucha por la permanencia en Primeras. Los tres cuentan con un importante punto favor en este tramo final de temporada, el del golaveraje.

Con el paso de las fechas de LaLiga, el golaveraje cobra cada vez más relevancia como factor diferenciador en caso de empates a puntos entre los equipos implicados en la lucha por mantenerse con vida en Primera división la próxima temporada. A día de hoy, por ejemplo, Valencia CF y Espanyol igualan a 39 puntos, y a 38 lo hacen Elche, Mallorca y Girona. Una situación que de proseguir así tras la conclusión de la jornada 38 se romperá con las reglas del golaveraje. Quienes se hayan impuesto en los duelos directos ganarán la partida en la tabla.

A falta solo de los cuatro partidos finales, el ritmo de puntuación en la zona baja recuerda al curso 2010/11, en el que la permanencia tuvo un precio carísimo. Entonces, llegado el final del torneo, el Deportivo de la Coruña bajó a Segunda divisón, pese a alcanzar los 43 puntos. El primero en poder respirar en Primera fue el Mallorca, con 44 puntos. Los propios enfrentamientos directos en las jornadas que se avecinan marcarán si ese alto valor se mantiene o va descendiendo, mientras se dirime también cuáles serán las ventajas finales en lo que al golaveraje se refiere.

Finales de temporada como el de 2023, donde, por ejemplo, el Espanyol se dejó la vida en los duelos directos, alertan sobre la máxima importancia de esta clase de partidos en la pelea. Una carta que los tres valencianos han sabido trabajarse a su favor. La norma de desempate dicta que cuando dos o más equipos igualan a puntos en la clasificación, la posición delantera se decide mediante una 'miniliga' que se conforma con los partidos jugados entre los afectados por el empate. Y ahí, el Valencia parte con ventaja. En una clasificación hipotética entre los ocho clubes con más opciones de terminar 18º y 19º en descenso, es el que más puntos ha sumado, 24.

El Valencia ha sacado 24 puntos en los duelos directos con los conjuntos que, como él, podrían descender a Segunda / transfermarkt.es

Los blanquinegros ganan el golaveraje particular a dos de los tres en descenso, Alavés y Levante. Además, con quien lo tienen perdido, el Oviedo, no parece que vaya aser capaz de resucitar desde la posición de colista con 28 unidades. Por el contrario, la suerte no sonríe a los de Corberán en los cruces con Elche, tras la reciente debacle del Martínez Valero (1-0). Mientras tanto, el asunto está igualado con Girona y Mallorca.

¿Cómo se solventan los empates a puntos en LaLiga?

En LaLiga, cuando dos equipos acaban igualados a puntos, se toma como referencia el golaverage particular -el saldo de los dos enfrentamientos entre ambos- para desempatar. Si la igualdad perdura, lo que decide es la diferencia entre goles a favor y goles en contra en la clasificación general. Si aun así no es suficiente para romper el empate, lo que se cuentan son las tarjetas -Fair Play-.

Sin embargo, cuando hay más de dos equipos en liza, el 'modus operandi' cambia. Se entra en el modo liguilla. En ese supuesto, lo que se realiza es una suerte de clasificación que incluye únicamente a los equipos implicados y sus enfrentamientos directos, como si el resto de equipos de LaLiga no existiesen. Aquí el golaveraje que importa es el que se da solo entre los equipos en el desempate.

¿Por qué Valencia y Elche mandan, pese a los empates?

Para ejemplificarlo, el caso del Valencia y el Espanyol. Los valencianistas marchan por delante, pese al empate a 39 puntos, porque en Barcelona empataron y, en Mestalla, ganaron. En caso de que los enfrentamientos directos quedarán con resultado nuevamente de empate, se habría ido al golaveraje general, donde el Valencia cuenta con una renta de -13 (37/50) y el Espanyol -14 (37/50).

Otro ejemplo, en el caso del triple empate entre Elche, Mallorca y Girona a 38 puntos, los de Eder Sarabia se posicionan por delante porque, como se ve en la clasificación hipotética entre los tres, marcharían los primeros.

Razón por la que el Elche marcha primero entre los equipos empatados a 38 unidades en 34 jornadas / transfermarkt.es

Estos son los enfrentamientos directos de los tres equipos valencianos en la pelea por la permanencia:

LEVANTE

Levante - Mallorca 17/05

Espanyol 0 - 0 Levante

Levante 2 - 0 Sevilla

Levante 4 - 2 Oviedo

Levante 1 - 1 Girona

Levante 2 - 0 Alavés

Levante 0 - 2 Valencia

Levante 3 - 2 Elche

Levante 1 - 1 Espanyol

Sevilla 0 - 3 Levante

Valencia 1 - 0 Levante

Mallorca 1 - 1 Levante

Oviedo 0 - 2 Levante

Girona 0 - 4 Levante

Elche 2 - 0 Levante

Alavés 2 - 1 Levante

Los levantinistas ganan el 'goal average' particular a Sevilla, Oviedo, Girona y Alavés, empatan con Espanyol y pierden con Valencia y Elche, a la espera de ver cómo lo cierran ante el Mallorca. La diferencia goleadora de los de Luís Castro es de -17, por el -14 del Espanyol.

VALENCIA

Valencia - Rayo Vallecano 14/05

Valencia 2 -1 Girona

Mallorca 1 - 1 Valencia

Elche 1 - 0 Valencia

Sevilla 0 - 2 Valencia

Oviedo 1 - 0 Valencia

Valencia 3 - 2 Alavés

Levante 0 - 2 Valencia

Valencia 3 - 2 Espanyol

Valencia 1 - 1 Elche

Valencia 1 - 1 Mallorca

Valencia 1 - 1 Sevilla

Rayo Vallecano 1 - 1 Valencia

Valencia 1 - 0 Levante

Alavés 0 - 0 Valencia

Girona 2 - 1 Valencia

Valencia 1 - 2 Oviedo

Espanyol 2 - 2 Valencia

Los valencianistas ganan el 'goal average' particular a Sevilla, Alavés, Levante y Espanyol, empatan con Girona y Mallorca, y pierden con Elche y Oviedo, a la espera de ver cómo lo cierra con el Rayo, un rival que con 42 puntos parece que no sufrirá, aunque hasta el final no puede asegurarse al 100 %. Mientras el Valencia tiene una renta de goles de -13, el Mallorca la tiene de -9, por lo que tiene opciones de salir por delante de los de Corberán si hay empate entre ellos, y el Girona, -15.

ELCHE

Girona - Elche 24/05

Elche - Alavés 09/05

Elche 1 - 0 Valencia

Elche 2 - 1 Mallorca

Elche 2 - 2 Espanyol

Levante 3 -2 Elche

Elche 2 - 2 Sevilla

Valencia 1 -1 Elche

Mallorca 3 - 1 Elche

Elche 3 - 0 Girona

Espanyol 1 - 0 Elche

Alavés 3 - 1 Elche

Sevilla 2 - 2 Elche

Elche 2 - 0 Levante

Los ilicitanos ganan el 'goal average' particular a Valencia, y Levante, empatan con Sevilla y pierden con Mallorca y Espanyol, a la espera de ver cómo lo cierran con Girona y Alavés. En caso de empate a puntos con el Sevilla, hoy el Elche tiene un buen balance de -8 en la comparativa del golaverage general de los de Nervión, -14.

Los duelos directos restantes

Con cuatro jornadas todavía por disputarse, estos son los duelos directos entre los conjuntos con menos de 40 puntos en la tabla aún por disputarse.

Jornada 35

Elche - Alavés

Sevilla - Espanyol

Jornada 36

Valencia - Rayo (en función del ritmo de puntuación)

Jornada 37

Levante - Mallorca

Oviedo - Alavés

Jornada 38

Girona - Elche

Alavés - Rayo

Mallorca - Oviedo

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Curiosamente, la jornada 35, a la espera de lo que haga el viernes el Levante ante Osasuna, abrirá el sábado con dos choques directísimos: Elche - Alavés y Sevilla - Espanyol.