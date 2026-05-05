Ya hay horario unificado para las 'finales' de Valencia CF, Levante UD y Elche CF de la Jornada 37

Quedan cuatro jornadas de infarto para los equipos de la zona baja de LaLiga y empieza el momento de la verdad. Enfrentamientos directos, partidos 'a cara de perro' y un tramo final con jornadas unificadas para que los resultados previos de otros equipos no condicionen la competición.

La jornada 37 se jugará de esta manera y los contendientes valencianos a la permanencia ya conocen su horario: será el domingo 17 de mayo a las 19:00 horas de la tarde y será un partido que dados los puntajes actuales puede dejar muy encaminada la suerte de cada uno de los equipos.

Real Sociedad - Valencia CF

El Valencia CF se enfrentará a la Real Sociedad fuera de casa. Los donostiarras no se juegan nada, pero el conjunto de Mestalla ya ha demostrado en infinidad de ocasiones -sin ir más lejos el pasado fin de semana- que la situación del otro equipo no le da tampoc una ventaja excesiva.

Levante UD - RCD Mallorca

El Levante UD, por su parte, se medirá al Mallorca en lo que presumiblemente será un enfrentamiento directo salvo que los bermellones ganen los dos dos que tienen a continuación. En este escenario, el Ciutat de València acogerá un encuentro que apunta a decisivo.

Mallorca - Levante de la ida / LaLiga

Elche CF - Getafe CF

El Elche, por último, se medirá a un Getafe que con una alta probabilidad se estará jugando uno de los puestos europeos, aunque está por ver si los próximos partidos le apean de esa carrera y le dejan en una posición de no jugarse nada.