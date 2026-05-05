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Ya hay horario unificado para las 'finales' de Valencia CF, Levante UD y Elche CF de la Jornada 37

Los equipos valencianos jugarán partidos a vida o muerte por la salvación el domingo día 17 a las 19:00 horas de la tarde

Partidos de la primera vuelta de contendientes por la permanencia

Partidos de la primera vuelta de contendientes por la permanencia

SD

Pau Pardo

Pau Pardo

Valencia

Quedan cuatro jornadas de infarto para los equipos de la zona baja de LaLiga y empieza el momento de la verdad. Enfrentamientos directos, partidos 'a cara de perro' y un tramo final con jornadas unificadas para que los resultados previos de otros equipos no condicionen la competición.

La jornada 37 se jugará de esta manera y los contendientes valencianos a la permanencia ya conocen su horario: será el domingo 17 de mayo a las 19:00 horas de la tarde y será un partido que dados los puntajes actuales puede dejar muy encaminada la suerte de cada uno de los equipos.

Real Sociedad - Valencia CF

El Valencia CF se enfrentará a la Real Sociedad fuera de casa. Los donostiarras no se juegan nada, pero el conjunto de Mestalla ya ha demostrado en infinidad de ocasiones -sin ir más lejos el pasado fin de semana- que la situación del otro equipo no le da tampoc una ventaja excesiva.

Levante UD - RCD Mallorca

El Levante UD, por su parte, se medirá al Mallorca en lo que presumiblemente será un enfrentamiento directo salvo que los bermellones ganen los dos dos que tienen a continuación. En este escenario, el Ciutat de València acogerá un encuentro que apunta a decisivo.

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Elche CF - Getafe CF

El Elche, por último, se medirá a un Getafe que con una alta probabilidad se estará jugando uno de los puestos europeos, aunque está por ver si los próximos partidos le apean de esa carrera y le dejan en una posición de no jugarse nada.

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