LaLiga denuncia cánticos ofensivos en el Valencia CF - Atlético de Madrid
La organización ha hecho público su informe de cada jornada con insultos recogidos en las actas arbitrales de los partidos
LaLiga ha emotido un informe de cánticos ofensivos esta jornada en los estadios de Primera División recogidos por el acta arbitral y dos de ellos los denuncia en Mestalla en el partido que enfrentó al Valencia CF con el Atlético de Madrid y que finalizó con derrota blanquinegra.
1. Instantes previos al comienzo del partido, un grupo de aficionados locales, ubicados en Gol Sur / Grada Mario Alberto Kempes, entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 15 segundos el cántico "Que lo vengan a ver, que lo vengan a ver, esto no es un portero, es una puta de cabaret".
2. En el minuto 1 de partido, un grupo de aficionados locales, ubicados en Gol Sur / Grada Mario Alberto Kempes, entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 10 segundos el cántico "Alé puto Atléti, oé, oé".
Día movido en Mestalla
Estos fueron los dos cánticos recogidos en el informe proferidos desde una Curva Nord muy agitada con la actuación de los jugadores valencianistas, a los que cantaron en repetidas ocasiones "Jugadores mercenarios", "esa camiseta no la merecéis" y "mañana es día libre".
También hubo para el entrenador, que recibió el "Carlos vete ya", para el máximo accionista con el "Peter vete ya" del minuto 19 y para la directiva sin personalizar contra ninguno de ellos: "directiva dimisión".
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