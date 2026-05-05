Novedades de última hora de Diakhaby

La enfermería del Valencia CF lleva una temporada con más trabajo de lo normal. Por una cosa u otra, son muchos los jugadores que han sufrido lesiones graves a lo largo del curso e incluso algunos han repetido bajas de larga duración. En estos momentos, de hecho, hay varios que no podrán disputar más partidos en lo que resta de LaLiga. Uno de ellos, Mouctar Diakhaby.

El central francés de 29 años está en plena recuperación tras su grave lesión de isquios, la cual le llevó a pasar por el quirófano y perderse toda la temporada. Diakhaby, en cualquier caso, va quemando etapas y este martes pudo tocar balón durante el entrenamiento de los de Corberán tal y como adelantó 'El Chiringuito'. No hay prisa, ya que la temporada está perdida y la única necesidad es poder recuperarse del todo para poder realizar una pretemporada al mismo ritmo que sus compañeros.

Diakhaby, cuando se debió retirar del partido en Girona / VCF Media

Al poco de empezar el curso se hizo con la titularidad, pero en la octava jornada se lesionó, quedándose dos meses fuera de los terrenos de juego. Una suplencia y un partido completo en la derrota ante el Celta de Vigo en Mestalla (4-1) fueron sus apariciones antes de volver a lesionarse y esta vez sí, decir adiós a la temporada.

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El futuro de Diakhaby en el Valencia CF

El central llegó en 2018 al Valencia CF como una promesa del fútbol francés. Costó 15 millones de euros y nunca llegó a demostrar el nivel que prometía, pero siempre fue cumplidor. En enero de 2023 renovó hasta el 30 de junio de 2027, por lo que el curso que viene deberá ganarse tanto el puesto como un hipotético nuevo contrato. En estos momentos y tras las salidas el pasado verano de Mosquera y Yarek, así como la de Cenk en forma de cesión con opción de compra, sólo quedan en la primera plantilla Tárrega y Copete con contrato en vigor. Cömert tiene el futuro en el aire, mientras que Unai Núñez está cedido y tocaría negociar su traspaso si así lo estima la dirección deportiva.