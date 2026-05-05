Sitúan a Unai Emery en el banquillo del Real Madrid

La noticia del día en Inglaterra ha sido el interés del Real Madrid en Unai Emery desvelado en TalSPORT, uno de los medios más relevantes del fútbol británico. El entrenador vasco, que está haciendo historia con el Aston Villa, estaría en la lista del conjunto blanco para entrenar al equipo el próximo año después del estrepitoso fracaso de Álvaro Arbeloa al frente del equipo.

La entidad que preside Florentino Pérez cambiará de entrenador después de un año en blanco y en el que han incumplido todas las expectativas generadas a principio de temporada. En este escenario son muchos los nombres que empiezan a sonar, entre ellos el de José Mourinho.

Historia en el Aston Villa

En TalkSport, no obstante, apuntan al interés en Unai para remontar su situación. El exentrenador del Valencia CF se ha convertido en leyenda para los villanos después de devolverles a la máxima élite europea y a ponerlos en la senda de la lucha por los títulos.

Unai Emery, leyenda en Villa Park / AV

En la emisión del programa inglés participaron periodistas importantes y el exjugador del Villa Gabriel Agbonlahor, quien apuntó que no cree que Emery quiera salir del Aston Villa, club del que algunos de los comentaristas afirmaban que viviría un drama en caso de que el vasco se marchara.

El Real Madrid cambiará de entrenador

Esta por ver si finalmente el Real Madrid da un paso adelante por fichar a Emery o si se acaba decantando por otro tipo de entrenador de los que tiene en la lista. Lo que está claro es que Arbeloa no será el inquilino de ese banquillo.