Última hora del estado del Athletic Club: todos listos para recibir al Valencia CF

El Valencia CF de Carlos Corberán continúa acumulando noticias negativas desde el tropiezo del pasado sábado en Mestalla contra el Atlético de Madrid. Si anoche el Sevilla FC, con su triunfo ante la Real Sociedad, acortó la renta con la salvación a tres puntos, en la matinal de este martes las nuevas que llegan desde Bilbao confirman que el próximo rival, el Athletic Club, ha recobrado el pulso con vistas a un final de curso en el que persigue meterse en plazas europeas. Además, lo hará, al menos contra los valencianistas, con la totalidad de plantilla disponible para Ernesto Valverde.

El grupo rojiblanco regresó al trabajo este martes en Lezama después de la victoria del fin de semana en Vitoria (2-4) para preparar la cita del domingo, a las 16:15 horas, en San Mamés ante los de Corberán. Valverde ha contado con toda la plantilla trabajando sobre el campo de entrenamiento, salvo el lateral Yuri Berchiche, aunque el zurdo solo se ha quedado con los fisioterapeutas por precaución y gestión de cargas.

Prados, con el grupo

Incluso también lleva días junto con el grupo el centrocampista Beñat Prados, que fue operado hace más de medio año de una lesión de ligamentos en la rodilla. El objetivo de Prados es poder regresar a sumar unos minutos antes de que finalice la temporada en San Mamés, donde a los bilbaínos les quedan los partidos contra el Valencia -próximo 10 de mayo- y el Celta, el domingo 17 de este mismo mes.

Yuri, que podría alcanzar los 300 partidos en LaLiga, trabajará en los cuatro días que tiene por delante con el objetivo de estar nuevamente en el once de Valverde. Por el momento, los informes que llegan desde Lezama dicen que simplemente no se ha ejercitado hoy con el grupo por dosificar los esfuerzos.

Renacido Nico Williams

Reestablecido ya de su lesión de menisco, Maroan Sannadi, potente delantero centro, se quedó fuera de la convocatoria frente al Alavés por decisión técnica. Con vistas al Valencia, por lo tanto, el Athletic cuenta con todos sus efectivos activos... entre ellos, un renacido Nico Williams.

El internacional español, mermado durante meses esta campaña a causa de una pubalgia, volvió a marcar -y por partida doble- este fin de semana en LaLiga. No lo hacía desde el 17 de enero en Mallorca. Parece que Nico va cogiendo ritmo con el Mundial en el horizonte, y también el deseo de dejar al Athletic en zona europea. Ahora, a tres puntos del sexto lugar, que en función de lo que pase con la quinta plaza -posiblemente de Champions- daría acceso bien a la UEFA Europa League, bien a la Conference.

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Por lo tanto, el sistema defensivo del Valencia, cuestionado con razones a lo largo de la temporada, deberá redoblar su atención para frenar a unos 'leones' disponibles al 100 %, con Williams nuevamente al alza y con hambre europea delante de su público.