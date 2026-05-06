Se abre la vía alemana para Eray Cömert

La temporada no ha acabado, pero los clubes empiezan a moverse de cara al curso que viene, especialmente para firmar jugadores libres. En el caso del Valencia CF, sin ir más lejos, los fichajes que Aliou Dieng y Justin De Haas ya son un hecho. En materia de salidas, tanto Renzo Saravia como Eray Cömert son libres de negociar para marcharse gratis.

El central, que empezó como cuarto en discordia y que acabó teniendo muchos minutos en un tramo de la temporada, ya recibe intereses para firmar el próximo mes de junio. El conjunto de Mestalla se ha llegado a plantear renovarle, pero la cosa está parada por la situación del equipo.

El defensa suizo del Valencia Eray Cömert / EFE

Dos equipos interesados

En este escenario, aunque el jugador prioriza España, se le ha abierto de par en par la 'vía alemana'. Y es que tal y como ha avanzado Tribuna Deportiva, el internacional suizo cuenta con el interés de Unión Berlín y el Mainz 04, dos equipos de Bundesliga que querrían firmarle a coste cero.

Lo deportivo es lo central en estos momentos

El jugador tiene tiempo todavía para decidir mientras la temporada del Valencia CF todavía está en un impasse crítico por los malos resultados y por el riesgo real de marcharse a Segunda División si no dan un golpe encima de la mesa en los cuatro partidos que restan.