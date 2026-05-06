El Athletic Club calienta el partido de LaLiga contra el Valencia CF: "Que sea una caldera"

El Athletic Club prepara un "caldera". El club vasco ha encendido la previa del duelo ante el Valencia CF con un mensaje directo a su afición: es momento de apretar para volver a Europa. Bajo el lema “Queremos volver a Europa, athleticzales”, el club ha apelado al orgullo rojiblanco en los días previos a un choque que se presenta decisivo en la recta final de la temporada.

La entidad bilbaína ha reforzado su llamada con un mensaje en euskera —“Denon artean”— que subraya la importancia del esfuerzo colectivo. El objetivo es claro: convertir San Mamés en una auténtica "caldera" el domingo y empujar al equipo desde el primer minuto.

"Queremos volver a Europa, athleticzales. Denon artean. Que San Mamés sea una caldera el domingo. #AthleticValencia #AthleticClub", dice el mensaje con una clasificación incluida de LaLiga.

En lo deportivo, el conjunto dirigido desde el banquillo rojiblanco encara el encuentro con la ambición de consolidarse en la pelea por los puestos europeos. La plantilla es consciente de que cada punto puede resultar determinante y de que el apoyo de la grada puede marcar diferencias en partidos de máxima exigencia.

Renocación Yeray hasta 2028 / ATHLETIC CLUB

Yeray amplía su contrato hasta 2028

El central, que lleva una década en el primer equipo, finalizaba su vinculación y rubrica dos años más con opción a un tercero.

Yeray Álvarez y el Athletic Club han llegado a un acuerdo para ampliar su vinculación hasta el 30 de junio de 2028, con opción a otra temporada más. El central, que acumula una década en la primera plantilla y ha disputado ya 259 partidos, finalizaba contrato en la presente campaña.

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Athletic Club

Yeray debutó con Ernesto Valverde en la temporada 2014-15 y se convirtió en un fijo en las alineaciones. Siete de sus diez campañas han sido a las órdenes del actual técnico. Tiene dos torneos en su palmarés: la Supercopa 2019-20 y la Copa 2023-24. El de Barakaldo llegó en edad alevín a Lezama desde el Danok Bat.