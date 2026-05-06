Malas noticias en el entrenamiento del Valencia CF
El conjunto de Mestalla trabajó en Paterna con la ausencia nuevamente de Lucas Beltrán, al que las molestias en el rotuliano le están impidiendo tener continuidad
El Valencia CF monta un circo y le crecen los enanos. A sus evidentes problemas futbolísticos se le han ido sumando también los físicos, con lesiones graves y otras que han interrumpido la participación de algunos futbolistas. En el caso de Lucas Beltrán su dolencia en la rodilla está siendo un calvario, primero porque frenó su mejor momento y después porque no ha vuelto a recuperar ese nivel.
Esta miércoles volvió a ausentarse de la sesión de entrenamiento por esas molestias en el tendón rotuliano y sus posibilidades de llegar al partido contra el Athletic Club empiezan a ser muy remotas porque ese dolor no desaparece y es muy molesto.
Frenado por la rodilla
Beltrán fue de lo poco destacable del Valencia CF durante un tramo de competición. A pesar de su alarmante falta de gol, la realidad es que tuvo un momento de aportar cosas al equipo en la elaboración y en la presión sobre la salida de pelota del contrario, pero desde que tuvo que parar por la rodilla no ha vuelto a ser el mismo.
Corberán, obligado a actuar
Su baja vuelve a obligar a Carlos Corberán a debatirse entre poblar más el centro del campo, ubicar a Largie Ramazani por dentro o incluso alinear dos puntas de inicio, algo que no ha hecho en lo que va de temporada y que tampoco salió bien en la segunda parte contra el Atlético de Madrid, principalmente por la falta de profundidad del equipo.
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