Malas noticias en el entrenamiento del Valencia CF

El Valencia CF monta un circo y le crecen los enanos. A sus evidentes problemas futbolísticos se le han ido sumando también los físicos, con lesiones graves y otras que han interrumpido la participación de algunos futbolistas. En el caso de Lucas Beltrán su dolencia en la rodilla está siendo un calvario, primero porque frenó su mejor momento y después porque no ha vuelto a recuperar ese nivel.

Esta miércoles volvió a ausentarse de la sesión de entrenamiento por esas molestias en el tendón rotuliano y sus posibilidades de llegar al partido contra el Athletic Club empiezan a ser muy remotas porque ese dolor no desaparece y es muy molesto.

Frenado por la rodilla

Beltrán fue de lo poco destacable del Valencia CF durante un tramo de competición. A pesar de su alarmante falta de gol, la realidad es que tuvo un momento de aportar cosas al equipo en la elaboración y en la presión sobre la salida de pelota del contrario, pero desde que tuvo que parar por la rodilla no ha vuelto a ser el mismo.

Lucas Beltrán en el Valencia CF Girona de la Jornada 32 de LaLiga EA Sports / Eduardo Ripoll

Corberán, obligado a actuar

Su baja vuelve a obligar a Carlos Corberán a debatirse entre poblar más el centro del campo, ubicar a Largie Ramazani por dentro o incluso alinear dos puntas de inicio, algo que no ha hecho en lo que va de temporada y que tampoco salió bien en la segunda parte contra el Atlético de Madrid, principalmente por la falta de profundidad del equipo.