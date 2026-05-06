PSG contra Arsenal. Kang In Lee contra Cristhian Mosquera. Uno de los dos canteranos del Valencia CF se proclamará campeón de Europa en la final de la Champions League que tendrá lugar el 30 de mayo en el Puskás Aréna de Budapest. Para el central será su primera final de la máxima competición europea en su primera temporada como jugador del Arsenal a las órdenes de Mikel Arteta. El mediapunta surcoreano disputará la segunda consecutiva después de conquistar el título la temporada pasada con Luis Enrique en el banquillo. Un orgullo para Paterna y un sonrojo para el Valencia CF. Uno más de la era Meriton.

El Arsenal de Mosquera, con un gol de Bukayo Saka, venció al Atlético de Madrid (1-0) y jugará la segunda final de la Liga de Campeones de su historia tras el empate del Metropolitano. Los “Gunners”, que no estaban en el partido por el título desde 2006, cuando perdieron con el Barcelona, se adelantaron por medio de Saka en el último minuto de la primera mitad (44') y aguantaron el resultado para negar a los de Diego Simeone su cuarta final.

El PSG de Kang In Lee repite final por segunda temporada consecutiva después de eliminar al Bayern de Munich. Los franceses, que ya habían ganado en la ida en el Parque de los Príncipes, empataron en Alemania (1-1) gracias a un gol del Balón de Oro Ousmane Dembélé a los tres minutos de juego. De nada sirvió el gol de Kane en los últimos compases del descuento. Los de Lucho cobraron una ventaja mínima en la ida en un 5-4 para la historia.

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Champions League, semifinales: Bayern - PSG, en imágenes. / RONALD WITTEK / EFE

Hace veinte años

El último y único precedente del Arsenal en una final de la Champions League se remonta a la ya lejana temporada 2005/06, temporada en la que midió sus fuerzas ante el FC Barcelona. En aquella ocasión, la balanza se inclinó hacia el lado azulgrana, que conquistó su segunda 'Orejona' y dio paso a su época más gloriosa en la máxima competición continental.