Primer cambio de Corberán para el Athletic - Valencia CF de LaLiga en San Mamés

El Valencia CF se jugará la vida contra el Athletic Club en San Mamés con una defensa nueva. Carlos Corberán devolverá a Pepelu al centro del campo y recuperará a Eray Cömert y Unai Núñez para reforzar la defensa. Así lo ensayó este miércoles en el entrenamiento en la ciudad deportiva de Paterna. El de Denia actuó de mediocentro a diferencia de las últimas semanas en las que jugó como central ante la plaga de bajas. La idea del técnico es sumar a la causa a los ya recuperados Eray Cömert y Unai Núñez. Los dos, que volvieron a la convocatoria contra el Atlético de Madrid, han salido de sus respectivas lesiones y ya están preparados para jugar de inicio en detrimento de Pepelu en el centro de la zaga y Renzo Saravia en el lateral derecho.

Con las bajas de los lesionados Unai Núñez, Eray Cömert y José Copete, Carlos Corberán se vio obligado a buscar un acompañante para César Tárrega en el centro de la defensa para Mallorca y el elegido fue Pepelu. El de Denia firmó una buena actuación en Son Moix y fue el MVP defensivo en la victoria contra el Girona en mestalla. "Ha estado increíble, en Mallorca Muriqi iba con él, lo buscaba, y después se fue con César (Tárrega). Lo liquidó. Ya sabemos qué jugador es Pepelu, por algo ha ido a la selección española y tiene tanta calidad. Lo he visto rápido y top", decía Stole Dimitrievski sobre Pepelu.

Tanto en Mallorca como frente al Girona, Pepelu estuvo entre los 2-3 mejores jugadores del equipo, según los valores estadísticos de Opta. Sin embargo, la apuesta de Corberán con Pepelu no funcionó en la derrota contra el Atlético de Madrid.

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Desaparecido en la medular desde Guido

Pepelu ha recuperado como central el protagonismo perdido desde la aparición de Guido Rodríguez. Para encontrar la última titularidad de Pepelu antes de su rol como central había que remontarse dos meses atrás en el Derbi contra el Levante del pasado 15 de febrero en el Ciutat. Desde entonces Pepelu desapareció del equipo y el argentino se asentó como titular. El de Denia solo disputó 16 minutos en las últimas siete jornadas previas: Villarreal (0'), Osasuna (0'), Alavés (0'), Oviedo (0'), Sevilla (1'), Celta (0') y Elche (15').