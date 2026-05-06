Víctor Jr., joya del Valencia CF, listo para dar el salto

Para encontrar nombres propios en positivo en el Valencia CF hay que irse a las categorías inferiores. El División de Honor volvió a ganar la liga y el VCF Mestalla se acabó salvando con el cambio de entrenador y gracias al liderazgo sobre el campo de varios jugadores. Quizás un bombre ha sobresalido este año por encima del resto: Víctor Fernández Jr., que ha 'roto' todos los esquemas en el filial y que está listo para una aventura de mayor calibre.

El futbolista, todavía en edad juvenil, ha cuajado un temporadón con el Mestalla. Goles, asistencias, capacidad asociativa, acciones individuales... Su repertorio ha sido inacabable y su papel, clave en que el filial se haya terminado salvando. La Segunda RFEF se le ha quedado muy pequeña y el Valencia CF, que ejecutará su opción de compra de 100.000 euros con el Levante UD, debe pensar cuál es el paso más acertado en su carrera deportiva.

Pretemporada con el primer equipo

El jugador, según explica Esportbase, no solamente firmará hasta mínimo 2029, sino que hará la pretemporada con el primer equipo y tratará de convencer al entrenador de que está listo para jugar con los mayores. En todo caso, el futbolista está preparado también para jugar cedido en una categoría superior a la que actualmente ocupa el Mestalla.

Los jugadores del Valencia Mestalla felicitando a Víctor Jr / VCF

A sus 18 años (es de la generación de 2007) su temporada no admite debate: ha marcado la friolera de 11 goles y repartido 3 asistencias sin ser delantero centro. El futbolista, que ha actuado por detrás de Mario Domínguez, ha dado recitales moviéndose por toda la zona de tres cuartos, atacando también el espacio y afrontando con mucha determinación las situaciones de finalización a portería.

Goles de todos los colores

Con la zurda como pierna dominante ha marcado goles pisando la zona de castigo, desde fuera del área buscando el palo largo, de forma acrobática... Asimismo, en esa libertad que le ha dado la mediapunta ha acabado por explotar todas sus virtudes y de dejar claro que ha quemado la etapa del Valencia Mestalla.

Reconocimiento

El joven jugador se ha ganado a pulso el reconocimiento y, de hecho, el portal de referencia de la categoría (Reino Segunda RFEF) le ha hecho entrega del galardón de 'Golden Boy' al mejor futbolista joven de todos los grupos de Segunda Federación.

La oportunidad de debutar con el primer equipo a las órdenes de Carlos Corberán todavía no le ha llegado (ni al resto de sus compañeros), pero en este aterrizaje en el Valencia CF Víctor ha dejado claro que su futuro está en la élite.