Cañizares rompe el debate sobre los días de descanso en el Valencia CF

La derrota contra el Atlético de Madrid ha hecho más daño que la mera pérdida de tres puntos. Durante la segunda mitad del encuentro, desde la grada de animación se entonaron cánticos contra el entrenador y la plantilla de jugadores. En principio, nada nuevo en el contexto de la actual temporada, aunque el contenido de lo que se cantó sí significó una novedad al apuntar directamente a la planificación del trabajo que hace el cuerpo técnico y al compromiso de los jugadores del Valencia CF al mismo tiempo. Todo ello reunido en un canto: "Mañana es día libre".

En los últimos meses, desde diferentes medios de comunicación se ha criticado la gestión de los días de descanso que tiene la plantilla del Valencia en una temporada en la que en la mayoría de meses de competición ha disputado una única competición, LaLiga. Esos sí, entre finales de octubre y principios de febrero, el equipo completó cinco eliminatorias de Copa del Rey a partido único. En total, la suma de partidos oficiales está ahora mismo en 39.

La opinión de un profesional

Uno de los últimos en opinar sobre una polémica que está haciendo mella en el seno de vestuario es una voz autorizada como Santi Cañizares, leyenda de la portería blanquinegra y, a día de hoy, uno de los comentaristas del panorama nacional más respetado. En 'Tiempo de juego' de la Cadena Cope, lo primero que apunta 'Cañete' sobre el tema es su poca relevancia dentro de los males que afectan a la entidad y que provocan que el equipo se halle, a falta de solo cuatro jornadas, todavía inmerso en la lucha por la permanencia en Primera división.

"Yo no he seguido mucho el tema de los días de descanso porque es lo último que me importa en este Valencia CF", comienza respondiendo el exportero sobre una cuestión de la que se ha escrito y hablado recurrentemente en la prensa valenciana. Y añade: "Los jugadores tienen que tener un descanso. El problema es que dicen que ha habido muchísimos, más de los habituales... pero claro que tienes que descansar, si no lo haces no cargas las pilas".

El vestuario, molesto por ser blanco de la crítica

En la práctica del deporte profesional, los días de descanso regenerativo para la competición son norma habitual. Cada cuerpo técnico realiza una gestión ligeramente diferente en función de las cargas de la temporada y, en especial, del estado físico y de lesiones de los futbolistas de los que dispone.

A la conclusión del Valencia - Atlético, Hugo Duro, delantero del equipo, evidenció en la zona mixta el malestar del grupo por que esta cuestión haya llegado al punto de convertirse en un cántico contra los jugadores y el entrenador en un partido. "No es una pregunta para mí, creo que lo único que se busca es que... qué quieres que te diga para que luego me lleve palos, no contesto", dijo el '9' del Valencia.

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En el planning de esta semana, este jueves el Valencia CF descansa y volverá a los campos de entrenamiento en la Ciutat Esportiva de Paterna este viernes con la vista enfocada en el importante choque del domingo (16:15 horas, San Mamés) frente al Athletic Club, correspondiente a la jornada 35 de LaLiga. No obstante, varios de los componentes de la plantilla, así como los lesionados han acudido hoy a las instalaciones a ejercitarse, o tratarse en el caso de los que acumulan problemas físicos.