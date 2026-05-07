Si Dembélé jugara en el Valencia CF

El Paris Saint Germain jugará la final de Champions contra el Arsenal y hay un jugador que me viene a la cabeza: Ousmane Dembélé. El extremo se quedó fuera de la convocatoria contra el conjunto gunner el 30 de septiembre de 2024 en un partido Champions y por el camino se ha convertido en uno de los mejores jugadores del mundo, llegando incluso a ganar el Balón de Oro de la pasada temporada y siendo uno de los favoritos en esta ocasión (aunque este año ha participado bastante menos y su nivel está lejos del que ofreció en la 24/25). A pesar de eso, el francés es ejemplo de todo lo que debe hacer un futbolista de primer nivel. Todo lo que no fue en Barcelona y lo que sí está siendo en el PSG. Y el mejor ejemplo es ver cómo en el minuto 65 fue sustituido por Luis Enrique en semis ante el Bayern y se tomó la decisión con un choque de manos al míster, con aplausos a su afición y con gritos de ánimo a sus compañeros. Que tomen nota algunos de los jugadores del Valencia CF.

28/04/2026 28 April 2026, France, Paris: Paris Saint-Germain Ousmane Dembele (C) scores his side's fifth goal during the UEFA Champions League semifinal first leg soccer match between Paris Saint-Germain and Bayern Munich at Parc des Princes. Photo: Federico Gambarini/dpa DEPORTES Federico Gambarini/dpa / Federico Gambarini/dpa / Europa Press

Al final en el fútbol todo depende de qué jugador quiere ser cada uno. Si a estos jugadores del Valencia CF les sobra con corretear de vez en cuando, con tirar un centro a ninguna parte y no probar ni tan siquiera a Musso en el Valencia - Atlético pues no hay problema. El Valencia, más pronto que tarde, estará en Segunda si sigue así la cosa. La cuestión está en pedir a los cuatro vientos otro trato. Encontrar culpables en otro lugar que no sea en uno mismo. Porque en el palco hay gente que no merece estar en Mestalla bajo ningún concepto y en el banquillo Corberán puede mejorar muchas de las decisiones, pero al final el que está en el césped es el jugador. El mismo que fuera del campo debe recapacitar qué está haciendo mal y hacer 'click'. Ese click que pegó Dembélé hace un año y medio y que le ha llevado a tocar la cima. Con el mismo entrenador. El mismo que le apartó le dio sus mejores años de fútbol.

La cosa no va de populismos

En el vestuario deben recapacitar y poner el pecho. Decir "en las malas me pongo el primero en la fila". Y esto no se trata de hacer como Gudelj en la previa contra la Real Sociedad alentando a la gente. Mestalla hace tiempo que no pide gestos grandilocuentes. Lo único que pide es ver a futbolistas que se dejan la piel en el campo, que dominan situaciones como la del Martínez Valero con Cömert en el suelo. O como la de Santamaría en La Cartuja con empate. O como el 1-0 a favor en el Celta que se fue al traste con una segunda parte lamentable.

El fútbol es tan sencillo que ahí dentro se tienen que sentar, hablar y decidir qué quieren que suceda en las últimas cuatro jornadas. Ellos tienen el futuro de la temporada en sus manos. La realidad es que la plantilla es floja, pero mejor que para acabar el año en los últimos tres clasificados. Y ellos lo saben. A partir de ahí tienen que valorar por qué otros equipos han ido a San Mamés y han competido y en su caso los aficionados tienen un miedo terrible a un partido más de liga. Otra visita al dentista. Otro domingo más de sufrimiento. En su mano está que estemos todos equivocados.

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Turno del palco

Los del palco no se pueden ir de rositas como de costumbre. El año pasado la distracción fue Ron Gourlay. El CEO de fútbol, denominado desde hace tiempo el 'Cero' de fútbol. Un tipo que con una sonrisa hace lo mismo que otros capos de Meriton anteriores, pero sin bailes ni vaciles a la grada en forma de mala educación. Pero al fin y al cabo, la plantilla sigue teniendo las mismas carencias que de costumbre. Llegó verano y no llegó el pivote estilo Barrenechea que había dado resultados, tampoco un nueve suplente porque su lugar fue para Beltrán y la ausencia de extremos también llamaba peligrosamente la atención. Porque de nuevo el problema del Valencia no es de nombre sino de roles. Pero nadie parece poner cordura. ¿Cuál será la distracción este verano? ¿Un vídeo chorra del estadio? ¿Echarle la xxx a algún jugador? ¿El Fair Play? ¿El Covid? Con Meriton todo puede pasar. Hasta entonces, eso sí, a ganar en Bilbao. No queda otra.