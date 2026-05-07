El Nou Mestalla acelera su transformación: así avanza la cubierta del futuro estadio del Valencia CF

El futuro estadio del Valencia CF continúa dando pasos hacia su construcción y ya encara una de las fases más importantes del proyecto: la instalación de la cubierta del Nou Mestalla. Los trabajos preparatorios avanzan a buen ritmo y son visibles nuevos elementos clave en el recinto valencianista, tal y como ha informado el club a través de sus canales oficiales y redes sociales.

La entidad valencianista, junto a FCC Construcción, se encuentra inmersa en la preparación de la estructura que cubrirá la totalidad del aforo previsto, cifrado en 70 044 localidades, con la intención de que el estadio esté operativo en el verano de 2027.

Panorámica del estado de las obras del Nou Mestalla / VCF Media

Dentro de esta fase, las compañías Horta Coslada y PFEIFER han progresado notablemente en la colocación de los andamios auxiliares necesarios para instalar los cables del anillo de tracción. Paralelamente, también se están colocando las protecciones en las gradas que permitirán desplegar los cables radiales de la cubierta.

La obra no solo avanza en la parte superior del estadio. También continúan desarrollándose distintos trabajos en la fachada exterior y en las torres de escaleras, con las cuatro estructuras correspondientes a la zona norte y al lateral este ya colocadas.

La cubierta entra en una fase decisiva

En las últimas semanas, además, se han completado nuevas actuaciones relacionadas con la estructura que sostendrá la cubierta, conocidos como los "nidos de pájaro", ubicados sobre cada pilar y destinados a tensar los cables principales. A ello se suma la instalación de andamiaje y sistemas de protección en el graderío, así como el ensamblaje de los anillos de compresión y la ejecución de nuevos pilares estructurales.

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VCF Media

Desde la entidad de Mestalla se transmite que esta gran cubierta protegerá de las inclemencias meteorológicas al total de las localidades del nuevo estadio, además de potenciar el efecto acústico desde la grada hasta el campo. Asimismo, dispondrá en su perímetro exterior con una instalación fotovoltaica, que el Valencia catalogó de "pulmón de energía verde".