Primer paso, pero firme, en la renovación de Mario Domínguez

El Valencia CF ha empezado a sentar las bases para la renovación de Mario Domínguez, máximo goleador del Valencia Mestalla después de haber sumado 16 goles tras la disputa de 34 partidos oficiales en el grupo III de Segunda RFEF. Después de las primeras tomas de contacto quedan por perfilar buena parte de los condicionantes del nuevo contrato, pero la sensación de ambas partes es que este primer paso dado ha sido en firme y, si nada se tuerce, Mario Domínguez seguirá vinculado al Valencia CF, y el club mantendrá el control sobre sus próximos movimientos de mercado.

La primera reunión en la que se empezó a avanzar seriamente en la cuestión se dio este miércoles. En ella, los responsables del club y la Academia VCF de un lado y, del otro, los agentes del futbolista coincidieron en la voluntad de que los caminos sigan unidos. El delantero termina contrato el próximo 30 de junio, aunque existe la opción automática de prorrogarlo tres años si se le ofrecen condiciones de primer equipo.

Esta cláusula se tiene en cuenta en las negociaciones, sobre todo en cuanto a la extensión, ya que una de las alternativas más sólidas pasa por encontrar una cesión en Segunda División para Mario con la que pudiese, a sus 22 años, seguir confirmándose como goleador en el fútbol profesional.

El primer equipo, tarde o temprano, clave en la decisión

De todos modos, en estos momentos, tras los primeros contactos en persona tratando la renovación, nada se ha cerrado y cualquier posibilidad en lo referente a años y cantidades está abierta. Para el jugador, lo importante es sentir que se cuenta con él en el primer equipo del Valencia o, al menos, que existe un plan para ello a medio plazo.

La sintonía es positiva. Ahora falta concretar el camino de la renovación sobre el papel y decidir el rol que se quiere para Mario Domínguez en las próximas temporadas, comenzando por la campaña 2026/27. Las opciones de que haga la pretemporada con el primer equipo son elevadas, y si se acaba llegando a un acuerdo. Después deberá decidirse entre una cesión de calidad y confianza en Segunda División o una apuesta, menos probable, como delantero de complemento dentro de la primera plantilla valencianista. Las condiciones salariales aumentarían, eso sí, en relación con el papel que se marque para el atacante andaluz.

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Pieza fundamental en el filial, como Víctor jr.

Tanto Mario como el joven Víctor júnior, de 18 años, han sido fundamentales en la permanencia del filial en 2ª RFEF. El asunto del hijo de Víctor Fernández también está sobre la mesa. Se ha decidido su fichaje por 100 000 euros, ahora falta la aprobación económica y la comunicación efectiva al Levante UD, club del que llegó cedido. El Valencia tiene de tiempo para ejecutar la cláusula hasta final de la temporada 2025/26.