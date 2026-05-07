El PSG iguala a Valencia y tres clubes más, pero rescata un cruel dato con los de Mestalla

El Paris Saint Germain de Luis Enrique logró clasificarse a su segunda final de Champions League consecutiva, tras vencer por 5-0 en la pasada campaña al Inter de Milán los parisinos volverán a intentar repetir la hazaña buscando ganar esta vez al Arsenal para coronarse de nuevo como reyes de Europa.

PSG CHAMPIONS VALENCIA / 433

El PSG iguala al Valencia y a 3 clubes más

Con esta clasificación por segunda vez consecutiva iguala a Valencia CF, Manchester United, Liverpool y Real Madrid como equipos que han logrado estar presentes en la final de la Champions en 2 ediciones consecutivas.

Para el conjunto ché este dato tiene un sabor amargo puesto que es el único club de los anteriormente mencionados que no ha logrado alzarse con el prestigioso galardón.

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Los de la capital del Turia cayeron en la edición 1999/2000 por 3-0 ante el Real Madrid y en la campaña 2000/2001 el destino fue muy cruel y el equipo dirigido por Héctor Cúper cayó ante el Bayern de Múnich en los penaltis.