El Sevilla FC adelanta al Valencia CF con otro movimiento del club por la salvación

El Sevilla FC sigue dando pasos al frente como club para convertir el apoyo de la grada en un factor decisivo por la permanencia en LaLiga en este tramo final de la temporada a diferencia del Valencia CF, que hasta el momento no ha impulsado hasta ahora ninguna iniciativa especial para movilizar a su afición en la pelea por la permanencia.

El conjunto hispalense ya logró crear un ambiente de máxima tensión competitiva el pasado lunes ante la Real Sociedad, con un espectacular tifo con rollos de papel y permitiendo la presencia de bufandas y banderas en los entrenamientos previos al encuentro. Una imagen de unión entre club, plantilla y afición que se repetirá este sábado frente al RCD Espanyol y que tendrá continuidad la próxima semana en el desplazamiento a Villarreal.

La nueva medida

El club sevillista ha anunciado nuevas medidas para facilitar la presencia masiva de aficionados en el Estadio de La Cerámica, escenario del decisivo duelo del próximo miércoles frente al Villarreal CF.

La entidad nervionense asumirá más de la mitad del coste del desplazamiento para los aficionados que viajen desde Sevilla en autobús. El precio del trayecto de ida y vuelta será de solo 20 euros, de manera que entrada y viaje tendrán un coste conjunto de 50 euros. Tanto las localidades como los billetes de autobús pueden adquirirse a través del portal del abonado en la web oficial del club.

Además, el Sevilla ha logrado ampliar el número inicial de entradas visitantes tras solicitar al Villarreal un aumento del cupo previsto, permitiendo así que prácticamente el doble de sevillistas puedan acompañar al equipo en un choque clave por la salvación. Desde este lunes, los socios ya pueden inscribirse en el sorteo de entradas para el encuentro, cuyo reparto se realizará el sábado a las 12:00 horas en caso de que la demanda supere las localidades disponibles.

Con este nuevo movimiento, el Sevilla vuelve a marcar diferencias respecto a otros rivales directos por la permanencia, reforzando la sensación de unión total alrededor del equipo en uno de los momentos más delicados de la temporada.

Alexis Sanchez of Sevilla FC celebrates a goal during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Sevilla FC and Real Sociedad at Ramon Sanchez-Pizjuan stadium on May 4, 2026, in Sevilla, Spain. AFP7 04/05/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press;2026;Soccer;Sport;ZSOCCER;ZSPORT;Sevilla FC v Real Sociedad - LaLiga EA Sports; / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Comunicado oficial

El Sevilla FC necesita más que nunca de su afición en estos últimos partidos de la temporada. Un apoyo incondicional que el equipo ya tuvo el pasado lunes ante la Real Sociedad, que se volverá a repetir el sábado ante el Espanyol y que, sin duda, también se vivirá el próximo miércoles en la grada visitante del Estadio de La Cerámica, algo en lo que la entidad va a poner mucho de su parte. Desde este lunes, los socios ya se están pudiendo inscribir el sorteo de localidades para el choque ante el Villarreal CF.

Será el sábado a las 12:00 cuando se lleve a cabo dicho sorteo si fuese necesario. El club ha conseguido que puedan adquirir entradas prácticamente el doble de aficionados sevillistas previstos inicialmente, tras petición del club al el Villarreal CF para aumentar el número de entradas a la venta.

Además, el Sevilla FC ha tenido a bien organizar y sufragar más de la mitad del coste del desplazamiento a los aficionados presentes en La Cerámica que deseen ir desde Sevilla en autobús. Para ello, ha habilitado la opción de adquirir el billete de viaje de ida y vuelta en bus, por solo 20 euros, con lo que la entrada más el bus tiene un precio total de 50 euros. Ambas opciones están disponibles a través del portal del abonado, en la sección de entradas visitantes. La compra del desplazamiento en autobús se puede realizar a través de este enlace, siempre que previamente se haya adquirido la entrada.

Así pues, quienes ya se hayan inscrito en el sorteo podrán ahora sacar la plaza de autobús por 20 euros, y quienes se inscriban a partir de ahora igualmente podrán solicitar estas plazas al tiempo que se inscriban para el sorteo de entradas. Caso de que haya socios que no sean agraciados en el sorteo y se hayan inscrito al viaje recibirán la devolución por ambos conceptos, entrada y viaje.

La opción de compra de entrada para el partido está habilitada hasta este viernes 8 de mayo a las 23.59 horas. En el caso de las plazas de autobús, la compra estará habilitada hasta agotar existencias o en su defecto, a la misma hora que la compra de entradas.

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Los autobuses para Villarreal saldrán desde la explanada de Gol Sur junto al estadio a las 2 de la madrugada del martes al miércoles, día del partido, con regreso a Sevilla tras la disputa del mismo. El Sevilla FC recuerda que para poder adquirir entradas de visitante o plazas de autobús es condición indispensable ser socio abonado, socio rojo o socio blanco.