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Último partido de Ernesto Valverde ante el Valencia CF

El txingurri Valverde dejará el Athletic Club de Bilbao a final de temporada con un futuro incierto alejado de los banquillos de La Liga

Ernesto Valverde celebra los 500 partidos con el Athletic

Ernesto Valverde celebra los 500 partidos con el Athletic

Athletic Club

Álvaro García

Álvaro García

Ernesto Valverde anunció el pasado 20 de marzo que no continuaría sentado en los banquillos de San Mamés para la próxima campaña. El txingurri Valverde deja atrás el club en el que más tiempo ha estado como entrenador (500 partidos) en 3 etapas diferentes: 2003-05/ 2013-17 y 2022-26.

El que fuese entrenador del Valencia CF en 2012 se enfrentará este domingo a las 16:15 por última vez al conjunto ché. Su etapa en Mestalla se tradujo en 30 partidos con un balance positivo, pues el txingurri logró 16 victorias, 7 derrotas y 7 empates dejando un buen recuerdo entre la afición valencianista.

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Sus números ante el Valencia CF

Ernesto Valverde ha disputado 29 partidos como entrenador ante el Valencia CF siendo el empate el resultado más repetido en 12 ocasiones, contando con 6 derrotas y 11 victorias ante el conjunto valencianista.

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