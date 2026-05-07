Unai Emery bate récords en la Europa League: ¡Sexta final y cuatro ganadas!

El idilio de Unai Emery con la UEFA Europa League sigue agrandando su leyenda. El técnico vasco, ex del Valencia CF y el Villarreal CF, ha llevado al Aston Villa a una nueva final continental, alcanzando así su sexta presencia en el partido decisivo de la competición, una cifra histórica que confirma su dominio absoluto en el torneo.

Emery domina la Europa League, gracias a los cuatro títulos que figuran en su palmarés. Su etapa más gloriosa llegó al frente del Sevilla, club con el que conquistó tres campeonatos consecutivos entre 2014 y 2016, algo nunca antes conseguido en la historia del torneo.

Tras aquella época dorada en Nervión, el preparador guipuzcoano volvió a tocar el cielo europeo en 2021 dirigiendo al Villarreal. El conjunto castellonense logró la primera Europa League de su historia después de superar al Manchester United en una final dramática que se resolvió desde el punto de penalti.

BRIMINGHAM (United Kingdom), 07/05/2026.- Aston Villa's manager Unai Emery gestures during the UEFA Europa League semi-finals 2nd leg match Aston Villa against Nottingham Forest, in Birmingham, Britain, 07 May 2026. (Reino Unido) EFE/EPA/PETER POWELL / PETER POWELL / EFE

Del Arsenal al Aston Villa

La única vez que Emery se quedó a las puertas del título fue en 2019, cuando entrenaba al Arsenal. Entonces, el Chelsea frustró sus aspiraciones en una final inglesa que terminó con derrota para los “gunners”.

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Ahora, con el Aston Villa, el técnico español vuelve a desafiar la historia y buscará ampliar un legado que ya le sitúa como el gran rey de la Europa League. Unai buscará su quinto titulo contra el Fribugo alemán tras triturar este jueves al Nottingham Forest Football Club.