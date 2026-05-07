Athletic Club - Valencia CF: Un partido marcado en rojo por Unai Núñez

Unai Núñez volverá a San Mamés pero esta vez con el objetivo de que los tres puntos no se queden en Bilbao. El central de Portugalete vuelve a 'casa' con la emoción de reencontrarse con San Mamés y las ganas de volver a ser protagonista en el Valencia CF: sale de lesión y no es titular desde hace un mes en la derrota contra el Celta de Vigo en Mestalla.

Unai Núñez paso por las diferentes categorías del Athletic Club de Bilbao hasta hacerse con un hueco en el primer equipo. El central vasco pertenece a una de las mejores generaciones que han pasado por Lezama, en su palmarés como athleticzale figura la Supercopa de España ganada al FC Barcelona en la 20/21 bajo las órdenes de Marcelino García Toral.

Unai Núñez, celebrando un gol con el Athletic Club / Athletic Club

Su etapa como athleticzale

Unai ha disputado 130 encuentros con el conjunto bilbaíno contando con 10.624 minutos en sus apariciones con la camiseta de los leones. Registra participaciones en La Liga, Copa del Rey, Supercopa de España y Europa League.

Aunque no es la primera vez que el central vuelve a San Mames puesto que ha jugado 2 veces como visitante cuando militaba en el Celta de Vigo.

Ambas visitas se saldaron con derrota para el conjunto celeste, por lo tanto, Unai buscará ya como jugador valencianista romper esa estadística e intentar salir victorioso en el duelo del domingo, un partido donde ambos equipos se juegan mucho más los 3 puntos.

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El guardameta de San Sebastián también "made in Lezama" ya ve la luz al final del túnel y se encuentra en la recta final de su recuperación. Al igual que para Unai este partido es muy especial para el guardameta y no se descarta que pueda llegar a tiempo para la convocatoria de Carlos Corberán.