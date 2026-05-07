El Athletic Club, muy pendiente del Rayo y el Friburgo antes de la visita del Valencia CF

El Valencia CF está en plena pelea por la permanencia y la visita a San Mamés aparece en el horizonte con la obligación de sacar un buen resultado para no caer en más problemas en las últimas semanas de curso. Con todo eso, el rival, el Athletic, llega en una semana en la que ha anunciado al entrenador para la próxima temporada, y además muy pendiente de lo que pasa con sus opciones de clasificación europea. Para eso no solo será importante lo que haga contra el Valencia, sino que los pupilos del Txingurri están muy pendientes de lo que sucede en el Rayo-Estrasburgo de este jueves y el Friburgo-Braga. Ambos encuentros están marcados en rojo en Bilbao y es que sus opciones de ir a Europa League o en el peor de los casos Conference, todavía están muy vivas. Fran Martínez (@LaLigaEnDirecto) da las opciones de que España tenga esa quinta plaza extra de Champions y de esta manera un boleto más en Europa.

Ilias Akhomach of Rayo Vallecano in action during the UEFA Conference League 2025/26 Semi Final First Leg match between Rayo Vallecano and RC Strasbourg Alsace at Estadio de Vallecas on April 30, 2026, in Madrid, Spain. AFP7 30/04/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press;2026;SOCCER;SPAIN;SPORT;ZSOCCER;ZSPORT;Rayo Vallecano v RC Strasbourg Alsace - UEFA Conference League 2025/26 Semi Final First Leg / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

¿Qué necesita el Athletic y en general el fútbol español? Fran Martínez ha destacado cuáles son todas las opciones de que España tenga una plaza extra más. Si el Rayo gana hoy, el Betis, actualmente quinto, será equipo de Europa League, lo que permitiría que la sexta plaza fuera de Europa League y no de Conference, como es actualmente. Da igual lo que haga el Friburgo, que si el Rayo gana el sexto irá a Europa League y el séptimo a Conference (dependiendo evidentemente de que la Real no acabe en esas posiciones porque si no rotará un puesto más).

Ahora bien, si el Rayo no gana se abre un nuevo abanico. Si empata el Rayo y gana el Friburgo pero no pasa el equipo alemán en prórroga o penaltis, si empata el Rayo y el Friburgo empata o pierde, España mantendrá esa quinta plaza Champions. Si empata el Rayo, pero el Friburgo gana y pasa, habrá que esperar para ver qué sucede dependiendo de la final de Europa League y de Conference League.

Guido debutó con el Valencia en los cuartos de final de Copa ante el Athletic / EFE

Por último está ver qué sucede con una derrota vallecana. Si pierde el Rayo pero pasa en prórroga y penaltis, tocará esperar a la final en caso de que el Friburgo gane y pase. Si el Rayo pierde y pasa y el Friburgo gana pero no pasa, la plaza extra es para España. Si pierde el Rayo pero no pasa y el Friburgo gana y pasa ¡la plaza es para Alemania! Si pierde el Rayo y no pasa y gana el Friburgo pero no pasa, la plaza es para España y cualquier derrota vallecana en la que el Friburgo no gane, la plaza también es para España.

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De esta manera, de los 13 posibles resultados, en uno la plaza hoy quedaría claro que es para Alemania, en 2 habría que esperar a la final y en 10 sería para España. Mientras tanto el Athletic se mantiene a la espera y el Valencia, de manera indirecta, se puede ver beneficiado o perjudicado por las opciones vascas de cara a esos puestos europeos.