TNT SPORTS 1 | Efusivo abrazo entre Damià Vidagany y el Príncipe Guillermo

¡Damià Vidagany y el Príncipe Guillermo se funden en un abrazo tras un gol del Aston Villa!

Damià Vidagany protagonizó una de las imágenes más llamativas de la noche europea del Aston Villa al fundirse en un efusivo abrazo con Guillermo de Gales tras uno de los goles del conjunto inglés en la eliminatoria continental. La celebración reflejó la tensión y la emoción acumuladas en Villa Park en un encuentro decisivo para las aspiraciones europeas del equipo de Birmingham. Cabe recordar que el Aston Villa estaba obligado a remontar para alcanzar la final después del 1-0 favorable al Nottingham Forest en el partido de ida. El tanto desató la locura tanto en la grada como en el palco, donde Vidagany y el príncipe Guillermo celebraron con enorme entusiasmo un gol que devolvía la esperanza a los villanos en una noche de máxima exigencia competitiva.