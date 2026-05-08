Los equipos de la zona baja 'retratan' la falta de foco del Valencia CF en la permanencia

Aunque no lo parezca por la inacción del club, el Valencia CF se juega la vida las próximas cuatro jornadas. El descenso está a tres puntos de distancia con doce por jugarse y hay muchos equipos involucrados en la permanencia. Todos ellos están tratando de llegar al aficionado, de activar todos los resortes necesarios para sumar adeptos a su lucha y de trasladar su grado de consciencia con lo que están jugando. Todos menos la entidad de Mestalla, que a juzgar por sus redes sociales y por sus acciones parece estar afrontando una semana más.

Actos con canteranos, sacar a hablar a los capitanes, convocatoria de recibimientos multitudinarios, anuncios de financiación de autobuses para viajar fuera de casa, colaboración con socios, colectivos de aficionados... Los equipos de la zona de abajo han ido realizando multitud de acciones en una semana clave mientras el Valencia CF comunicaba que ya han instalado los "andamios auxiliares" del Nou Mestalla o el valencianismo veía en redes sociales a uno de sus futbolistas -Largie Ramazani- jugando al golf.

Espanyol: Sacó al capitán a dar la cara

En primer lugar, el equipo con el que empata a puntos, el RCD Espanyol, sacó a hablar a su capitán Javier Puado ante los medios de comunicación. El atacante perico señaló que están "cien por cien convencidos" de que se quedarán en Primera División: "Será una guerra y tenemos que estar mentalizados. Hay que ser valientes. Si sales al campo y te tiembla todo difícilmente conseguirás lo que quieres", señalaba el 'capi', que se comprometió con la afición: "No estamos en disposición de pedir nada a la afición. Ahora les tenemos que dar".

Sevilla: Continúa el 'modo supervivencia'

El Sevilla, por su parte, mantiene activo el 'modo supervivencia' que encendió con el brutal recibimiento del Ramón Sánchez Pizjuán al equipo contra la Real Sociedad. Esta semana entrenó en su estadio y llevó a los capitanes de todos los equipos de la cantera para apoyar a los jugadores del primer equipo. También anunció que pagará el desplazamiento a los aficionados al estadio del Villarreal CF.

El sevilla organizó un acto con los capitanes de la cantera / SFC

Alavés: Carteles en la ciudad, habla el capitán y pagan autobuses

El equipo que ahora mismo marca el descenso, el Alavés, ha estado empleando sus redes sociales para 'calentar' la recta final y ha emprendido una serie de acciones para incentivar el apoyo de su gente. En primer lugar ha pegado carteles por toda la ciudad con el lema "Alavés te quiero a muerte", en segundo sacó a hablar a su capitán Antonio Blanco para mandar un mensaje de unión y de compromiso por parte del equipo y, además, anunció que financiará los autobuses de los aficionados al Carlos Tartiere.

Elche: Habló André Silva, vídeo de aficionados, pago de autobuses y recibimiento

El Elche CF ha sido otro de los que ha puesto toda la carne en el asador. Esta semana convocó una rueda de prensa de André Silva para hablar del tramo final de temporada y que un integrante de la plantilla lance un mensaje de optimismo hacia la gente. No solamente eso, sino que ha convocado un recibimiento para sus jugadores antes de medirse al Deportivo Alavés, ha anunciado autobuses gratis a La Cartuja para la jornada siguiente y ha elaborado un vídeo motivacional con el lema: "Aquí sabemos lo que cuesta. Aquí nunca dejamos de luchar. Por nuestras costumbres. Por nuestra franja. 𝐂𝐮𝐚𝐭𝐫𝐨 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬. 𝐀 𝐩𝐨𝐫 𝐥𝐨 𝐪𝐮𝐞 𝐞𝐬 𝐧𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐨" con clips de aficionados en todos los sectores de la ciudad mandando mensajes de apoyo al equipo.

Levante: Habló Brugué, arenga de las madres de los jugadores y recibimiento

El otro equipo valenciano, el Levante UD, sacó a hablar a Roger Brugué a sala de prensa para hablar del objetivo de la permanencia y arengar a la gente a ir al Ciutat. Después el club convocó un recibimiento bajo el lema "Yo creo" y también elaboró un vídeo con los mensajes de ánimo de las madres de los futbolistas.

Mallorca: Convocatoria de recibimiento "todos de rojo"

El Mallorca, por otra parte, ha convocado un recibimiento a sus jugadores y ha pedido a toda la afición que vaya de rojo para generar una marea de apoyo a sus futbolistas de cara al partido que tienen contra el Villarreal CF en casa.

Girona: Publicaciones en redes sociales

El Girona, por último, ha sido el club más discreto de todos a nivel de acciones de brega por la permanencia y se han limitado a poner mensajes motivacionales en sus redes sociales de cara al futuro inmediato en la competición.