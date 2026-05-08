Europa está más barata que nunca… y el Valencia vuelve a llegar tarde

Hay temporadas en las que entrar en Europa exige rozar la excelencia. Y otras, como esta, en las que basta con estar despierto, competir con regularidad y no tirarse media Liga apagando incendios. El problema del Valencia CF es que, mientras algunos clubes propios de la 'clase media española' se colaba en la fiesta continental, Mestalla volvió a vivir otro curso perdido. Otro más. Y eso, en un club que hace no tanto miraba a la Champions como obligación y no como milagro, duele todavía más. Llega un momento en que hasta la afición celebraría como todo un éxito volver a Europa aunque sea con el premio de la Conference League. Porque la realidad de esta Liga deja una conclusión demoledora: Europa nunca estuvo tan barata.

Cierto es que todavía hay liga por delante y hay cuestiones pendientes. El Rayo Vallecano, con 42 puntos, tiene prácticamente asegurada la permanencia y en circunstancias normales trataría de atacar una plaza europea, pero con la final de la Conference League esperando, todo será rotar mucho y centrarse en tener buen ritmo y pocas lesiones para la final de Leipzig. La Real Sociedad, que cambió radicalmente tras la llegada de Matarazzo, ganó merecidamente una Copa del Rey que les asegura la Europa League, además de jugar la Supercopa de España. Eso, estando en mitad de tabla con 43 puntos. Tanto madrileños como vascos se encuentran fuera de los puestos que dan acceso directo a competiciones europeas, por lo que podríamos decir que hacen la guerra por su cuenta en estos momentos, ya sin presión por lo que ocurra en LaLiga.

Alemao, celebrando el gol del Rayo que les mete en la final de Conference League / EFE

Getafe y Athletic, en posición de asaltar Europa

El contexto era ideal con otra temporada floja del Sevilla FC, que lucha por no descender, así como el drama de un Espanyol que estuvo meses como serio candidato a luchar por Europa y ahora sigue sin asegurar, ni mucho menos, la permanencia. El Athletic está remontando posiciones desde que se hizo pública la salida de Valverde. Sin esa presión añadida, los de Bilbao están remontando posiciones antes de recibir al Valencia CF y empatan a un Getafe que está dando la sorpresa y en estos momentos marcha séptimo con 44 puntos. Europa está muy cerca de los de Bordalás, aunque el alicantino esté a un paso de abandonar el club azulón. Osasuna, con 42 puntos, gozará este viernes ante el Levante UD de la oportunidad de oro de dar un salto en la tabla y posicionarse como candidatos a una competición europea como podría ser la Conference League que les sacó a las primeras de cambio en su última participación.

Con la quinta plaza de Champions asegurada para LaLiga gracias al gran trabajo europeo del Rayo Vallecano, todo apunta a que será para el Betis, mientras que el Celta de Vigo intentará apurar sus opciones mientras asegura la Europa League. Y mientras todo eso ocurría, el Valencia seguía atrapado entre la mediocridad clasificatoria y la sensación permanente de reconstrucción eterna. Ver al Celta celebrando noches europeas, al Rayo convertido en fenómeno continental o al Getafe soñando con regresar a Europa deja en evidencia la enorme oportunidad desperdiciada en Mestalla otro curso más.

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Demasiados años en tierra de nadie

Carlos Corberán llegó para ordenar el caos, apagar fuegos y devolver cierta estabilidad competitiva. Y lo consiguió por momentos. El equipo dejó de parecer un barco a la deriva y encontró algo más de sentido colectivo. Pero no alcanzó. Ni mucho menos. Porque cuando el Valencia quiso mirar hacia arriba, ya había regalado demasiados meses de campeonato. Cosas que pasan cuando se compite desde la urgencia. Toca ir a San Mamés en busca de una victoria que pueda certificar la permanencia para luego poder morir dignamente en tierra de nadie.