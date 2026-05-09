Alineaciones probables del Athletic Club - Valencia CF de LaLiga en San Mamés
Los de Corberán buscan una victoria para prácticamente asegurar la permanencia ante un cuadro vasco que tiene en su mano regresar a puestos europeos
El Valencia CF tiene la permanencia matemática al alcance de su mano. Para lograr el objetivo podría valer con ganar en San Mamés a un Athletic que está mejorando en las últimas semanas e incluso aspira a puestos europeos en una temporada en la que estos están más 'baratos' de lo normal.
Para la cita liguera del domingo, Corberán cuenta con varias bajas. Los lesionados Copete, Foulquier, Diakhaby y Thierry son baja desde hace semanas y no están disponibles. Por otro lado, parecen recuperados Julen Agirrezabala y Lucas Beltrán, aunque ninguno será titular ante el Athletic Club.
Por otro lado, unos vascos venidos arriba tras confirmarse la salida de Valverde, podrían contar con toda su plantilla. Laporte, que vino gestionando esfuerzos a lo largo de la semana, podrá jugar. Se esperan algunas rotaciones al haber encuentro intersemanal pocos días después.
Alineaciones probables del Athletic - Valencia CF
Athletic Club: Unai Simón; Yuri, Vivian, Yeray, Gorosabel; Rego, Jauregizar, Sancet; Nico Williams, Nico Williams y Guruzeta.
Valencia CF: Dimitrievski; Gayà, Cömert, Tárrega, Unai Núñez; Guido, Guerra, Ugrinic; Rioja, Ramazani y Sadiq.
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