Sorpresa en el once inicial del Valencia CF contra el Athletic en San Mamés

El Valencia CF tiene la permanencia matemática al alcance de su mano. Para lograr el objetivo podría valer con ganar en San Mamés a un Athletic que está mejorando en las últimas semanas e incluso aspira a puestos europeos en una temporada en la que estos están más 'baratos' de lo normal.

Para la cita liguera del domingo, Corberán cuenta con varias bajas. Los lesionados Copete, Foulquier, Diakhaby y Thierry son baja desde hace semanas y no están disponibles. Por otro lado, parecen recuperados Julen Agirrezabala y Lucas Beltrán, aunque ninguno será titular ante el Athletic Club. La gran sorpresa del once titular es la ausencia de Largie Ramazani, el futbolista más en forma del ataque valencianista.

Por otro lado, unos vascos venidos arriba tras confirmarse la salida de Valverde, podrían contar con toda su plantilla. Laporte, que vino gestionando esfuerzos a lo largo de la semana, podrá jugar. Se esperan algunas rotaciones al haber encuentro intersemanal pocos días después.

Ernesto Valverde no seguirá como entrenador del Athletic la próxima temporada / EFE

Alineaciones confirmadas del Athletic - Valencia CF

Athletic Club: Unai Simón; Yuri, Laporte, Yeray, Gorosabel; Rego, Jauregizar, Sancet; Navarro, Nico Williams y Guruzeta.

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Valencia CF: Dimitrievski; Gayà, Cömert, Tárrega, Renzo Saravia; Guido, Pepelu, Guerra; Rioja, Diego López y Hugo Duro.