Convocatoria del Valencia CF | El equipo hace piña en busca de la permanencia

El Valencia CF afronta, a día de hoy, la salida más importante de la temporada con un mensaje claro: el vestuario quiere estar unido en plena lucha por la permanencia. La expedición blanquinegra ha viajado esta tarde a Bilbao para medirse al Athletic Club en un encuentro marcado por la necesidad de sumar puntos tras los resultados con los que se ha iniciado la jornada.

La plantilla, citada en la Ciudad Deportiva de Paterna, se desplazó en autobús hasta el aeropuerto de Manises. En ese traslado, previo al vuelo, las cámaras de 'À Punt' captaron unas imágenes que simbolizan lo unido que se muestra el vestuario después de días duros tras la derrota en casa frente al Atlético de Marid. Unidos para un duelo que se lo toman como una final por rebasar la barrera de los 40 puntos, es decir, por dar un paso en firme por la permanencia. En esa situación, tres de los lesionados decidieron sumarse y acompañar al grupo en este momento tan delicado. Estos son Lucas Beltrán, Thierry Rendall y Dimitri Foulquier, que pese a no estar disponibles —en el caso del lateral francés ni siquiera inscrito por su lesión de larga duración— quisieron estar con todos en un gesto que busca reforzar la moral de todos.

Un vestuario casi al completo y con protagonismo de la cantera

El equipo de Carlos Corberán viaja prácticamente al completo a Bilbao, con las únicas ausencias de Mouctar Diakhaby y Copete. A la expedición se suman también los canteranos Rubén Iranzo y David Otorbi, además de la presencia de Julen Agirrezabala como novedad en la lista de convocados para el encuentro tras un largo periodo lesionado del menisco.

Convocatoria del Valencia CF para el partido ante el Athletic Club

Estos son los 24 convocados del equipo para el partido de este domingo (16:15 horas, San Mamés) contra el Athletic Club, correspondiente a la jornada 35 de LaLiga:

Porteros: Stole Dimitrievski, Julen Agirrezabala y Cristian Rivero

Defensas: José Luis Gayà, Jesús Vázquez, César Tárrega, Unai Núñez, Eray Cömert, Rubén Iranzo y Renzo Saravia

Centrocampistas: Javi Guerra, Guido Rodríguez, Pepelu, Baptiste Santamaría, André Almeida, David Otorbi, Arnaut Danjuma y Filip Ugrinic.

Delanteros: Largie Ramazani, Diego López, Luis Rioja, Hugo Duro, Dani Raba y Umar Sadiq

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Lesionados: Foulquier, Diakhaby, Copete, Thierry Rendall y Lucas Beltrán.