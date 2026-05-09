Corberán explica el calendario de días libres del Valencia CF

Carlos Corberán ha explicado en sala de prensa el calendario de días libres del Valencia CF. Un tema, alimentado por las redes sociales y algunos medios de comunicación, que se ha convertido en actualidad durante las últimas semanas después de que una parte de aficionados de la grada de animación protestara al respecto en forma de cánticos en Mestalla. El técnico ha querido aclarar con datos algunas de las cosas que se están diciendo y que en su opinión no se ajustan a la realidad.

"No considero que hemos descansado demasiado pero no por hechos. Planificamos siempre acorde al calendario, vemos qué jornada vamos a jugar y después qué hay. Patiendo del partido contra la Real Sociedad de los últimos veinte días los jugadores habrán descansado dos días, hay jugadores que no se han perdido días por que no han tenido molestias. Si lo extiendo hacia detrás, de los últimos 31 días el Valencia va a descansar cuatro días. Esto es lo que va a hacer el Valencia en el último mes, desde la Real hacia detrás, dos días. Es una planificación queno se hace al azar, sino según la carga del equipo, se consensúa con los técnicos y yo tomo la decisión". decía Corberán.

El técnico llegó a hablar de casos concretos durante la temporada. Te diría casos de partidos que hemos llegado, el día del Celta, llegamos con diez días sin parar y perdimos 1-4. El día del Girona llegamos con diez días seguidos y se perdió. No hay una correlación con díalibre, ojalá sumáramos puntos por hora de trabajo. La sesión de entrenamiento tienen la intensidad que tienen que tener. Todos esos aspectos también requieren días de descanso. Yo estoy más agusto cuando trabajo en la Ciudad Deportiva y cuando me voy a casa estoy con mi familia. El equipo analiza los partidos que tienen, el descanso que necesita... la descarga mental es clave, no se decide aleatoriamente sino las según las necesidades mentales y físicas del jugador".

La opinión de un profesional

Uno de los últimos en opinar sobre una polémica que está haciendo mella en el seno de vestuario es una voz autorizada como Santi Cañizares, leyenda de la portería blanquinegra y, a día de hoy, uno de los comentaristas del panorama nacional más respetado. En 'Tiempo de juego' de la Cadena Cope, lo primero que apunta 'Cañete' sobre el tema es su poca relevancia dentro de los males que afectan a la entidad y que provocan que el equipo se halle, a falta de solo cuatro jornadas, todavía inmerso en la lucha por la permanencia en Primera división.

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"Yo no he seguido mucho el tema de los días de descanso porque es lo último que me importa en este Valencia CF", comienza respondiendo el exportero sobre una cuestión de la que se ha escrito y hablado recurrentemente en la prensa valenciana. Y añade: "Los jugadores tienen que tener un descanso. El problema es que dicen que ha habido muchísimos, más de los habituales... pero claro que tienes que descansar, si no lo haces no cargas las pilas".