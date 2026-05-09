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Directo | Rueda de prensa de Carlos Corberán previa al Athletic - Valencia
El entrenador del Valencia comparece en vivo en el Media Center de Paterna antes de un nuevo duelo de LaLiga EA Sports
¿ENTIENDE LAS QUEJAS DE LA AFICIÓN POR LOS DESCANSOS? ¿CONSIDERA QUE DEBERÍAN HABER DESCANSADO MENOS?
"No considero que hemos descansado demasiado pero no por hechos. Planificamos siempre acorde al calendario, vemos qué jornada vamos a jugar y después qué hay. De los últimoa veinte día los jugadores habrán descansado dos días, hay jugadores que no se han perdido días por que no han tenido molestias. Si lo extiendo hacia detrás, de los últimos 31 días el Valencia va a descansar cuatro días. Esto es lo que va a hacer el Valencia en el último mes, desde la Real hacia detrás, dos días. Esuna planificación queno se hace al azar, sino según la carga del equipo, se consensúa con los técnicos y yo tomo la decisión. Te diría casos departidos que hemos llegado, el día del Celta, llegamos con diez días sin parar y perdimos 1-4. El día del Girona llegamos con diez días seguidos y se perdió. No hay una correlación con díalibre, ojalá sumáramos puntos por hora de trabajo. La sesión de entrenamiento tienen la intensidad que tienen que tener. Todos esos aspectos también requieren días de descanso. Yo estoy más agusto cuando trabajo en la Ciudad Deportiva y cuando me voy a casa estoy con mi familia. El equipo analiza los partidos que tienen, el descanso que necesita... la descarga mental es clave, no se decide aleatoriamente sino las según las necesidades mentales y físicas del jugador"
¿QUÉ ESPERA DEL ATHLETIC?
"Es un equipo muy completo, que ha recuperado jugadores importantes. Tenemos que jugar con exigencia, la que el partido va a requerir. Nosotros centrados en el rendimiento que tenemos que dar. El aficionado quiere ver a su equipo ganar y competir. Siempre creo que podemos mejorar en cosas y ese tiene que ser el reto, la inquietud y las ganas de mejorar aspectos que nos benefician en el juego. Me duele hablarlo en una rueda de prensa cuando el equipo no está bien, porque parece una justificación... El aficionado quiere ver a su equipo ganar. El 'expected goal' cuando es alto dice que tienes muchas situaciones favorables que te acercan al gol y en defensa es que has hecho acciones para limitar al rival. El Athletic lo tiene alto porque tiene mucho volumen juego y trataremos de reducir las ocasiones del rival sabiendo qué hace y cómo lo hace"
¿QUÉ SIENTE AL VER LA CLASIFICACIÓN?
"Responsabilidad. Tenemos que dar lo máximo al equipo, dar el máximo por la afición, ser conscientes de la situación quetenemos y viviéndola con responsabilidad"
¿CUÁLES SON LAS BAJAS?
"Julen vuelve a la convocatoria, del resto no añadimos a nadie más. Lucas sigue trabajando e igual que Titi, que está en la fase final de su lesión"
¡Buenas tardes! Bienvenidos a la rueda de prensa de Carlos Corberán, previa alAthletic Club - Valencia de este domingo.
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