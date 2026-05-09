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Directo | Rueda de prensa de Carlos Corberán previa al Athletic - Valencia

El entrenador del Valencia comparece en vivo en el Media Center de Paterna antes de un nuevo duelo de LaLiga EA Sports

Carlos Corberán, en la rueda de prensa previa al partido en Mestalla ante el Girona

Carlos Corberán, en la rueda de prensa previa al partido en Mestalla ante el Girona / F. Calabuig

Iván Carsí

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