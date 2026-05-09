Directo | Rueda de prensa de Carlos Corberán previa al Athletic - Valencia

¿ENTIENDE LAS QUEJAS DE LA AFICIÓN POR LOS DESCANSOS? ¿CONSIDERA QUE DEBERÍAN HABER DESCANSADO MENOS?

"No considero que hemos descansado demasiado pero no por hechos. Planificamos siempre acorde al calendario, vemos qué jornada vamos a jugar y después qué hay. De los últimoa veinte día los jugadores habrán descansado dos días, hay jugadores que no se han perdido días por que no han tenido molestias. Si lo extiendo hacia detrás, de los últimos 31 días el Valencia va a descansar cuatro días. Esto es lo que va a hacer el Valencia en el último mes, desde la Real hacia detrás, dos días. Esuna planificación queno se hace al azar, sino según la carga del equipo, se consensúa con los técnicos y yo tomo la decisión. Te diría casos departidos que hemos llegado, el día del Celta, llegamos con diez días sin parar y perdimos 1-4. El día del Girona llegamos con diez días seguidos y se perdió. No hay una correlación con díalibre, ojalá sumáramos puntos por hora de trabajo. La sesión de entrenamiento tienen la intensidad que tienen que tener. Todos esos aspectos también requieren días de descanso. Yo estoy más agusto cuando trabajo en la Ciudad Deportiva y cuando me voy a casa estoy con mi familia. El equipo analiza los partidos que tienen, el descanso que necesita... la descarga mental es clave, no se decide aleatoriamente sino las según las necesidades mentales y físicas del jugador"