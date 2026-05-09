La estadística a la que se agarra Corberán para creer en el salvación del Valencia CF

Carlos Corberán afronta este domingo en San Mamés uno de sus partidos más importantes como entrenador del Valencia CF. El técnico es consciente de la necesidad de ganar al Athletic Club para que las tres últimas jornadas de LaLiga no se conviertan en un auténtico infierno. El equipo llega a Bilbao después de la sonrojante derrota contra el Atlético de Madrid de suplentes y canteranos. El entrenador reconoce que se hicieron muchas cosas mal durante el último partido del campeonato, pero asegura que maneja estadísticas de la segunda vuelta que le permiten confiar en sus jugadores. Una de las teorías a las que se aferra Corberán para seguir creyendo en su equipo son los denominados 'expected goals', como así aseguró en sala de prensa.

"A mí hablar de números no me gusta demasiado. No por evitarlos. El aficionado quiere ver a su equipo competir, rendir y ganar por encima de números. Podemos mejorar en cosas, hay que ver en qué podemos mejorar. Ese es el reto, la inquietud y las ganas de mejorar. A nivel ofensivo los números de la segunda vuelta son mejores que los de la primera vuelta. Si tuviera que agarrarme a un concepto, me gusta más el ‘goal expected’, es el valor que mejor te mide lo que tú generas en ataque y lo que el rival te genera", apuntaba.

El equipo ha tenido una mejora significativa de la primera vuelta a la segunda. En la segunda vuelta somos el sexto equipo que más expected-goal ha generado y el cuarto o quinto que menos expected-goal concede al rival. El 'expected goal' cuando es alto dice que tienes muchas situaciones favorables que te acercan al gol y en defensa es que has hecho acciones para limitar al rival. No me gusta hablar mucho de números porque parecen justificaciones ahora mismo. El aficionado quiere ver a su equipo rendir", decía.

JM López

¿Qué son los expected goals?

En el fútbol moderno cada vez cobran mayor importancia los datos. Entre las estadísticas que han ganado protagonismo en los últimos años destacan los expected goals, conocidos como xG, una herramienta que ayuda a entender mejor qué ocurre realmente en un partido más allá del marcador. Técnicos como el propio Corberán, reconocidos por su enfoque analítico y meticuloso, utilizan este indicador como parte fundamental de su lectura del juego.

Los expected goals (goles esperados) son una métrica estadística que mide la probabilidad de que una ocasión termine en gol. Cada disparo recibe un valor entre 0 y 1 en función de múltiples variables: la distancia a portería, el ángulo, la parte del cuerpo utilizada, el tipo de asistencia, si la jugada fue a balón parado o en movimiento, e incluso la presión defensiva.

Por ejemplo, un penalti suele tener un valor cercano a 0,76 xG, lo que significa que históricamente se convierte en gol el 76% de las veces. En cambio, un disparo lejano desde fuera del área puede tener apenas 0,03 xG.

La suma de todos los xG generados por un equipo en un partido ofrece una estimación de los goles que, por la calidad de sus ocasiones, “mereció” marcar.

Largie Ramazani of Valencia CF in action during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Valencia CF and Deportivo Alaves at Mestalla stadium on March 8, 2026, in Valencia, Spain. AFP7 08/03/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Ivan Terron / AFP7 / Europa Press;2026;Soccer;Sport;ZSOCCER;ZSPORT;Valencia CF V Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Más allá del resultado

El gran valor del xG es que permite analizar el rendimiento sin depender exclusivamente del marcador. Un equipo puede perder 1-0, pero haber generado 2,5 xG frente a 0,6 del rival. En ese caso, el dato sugiere que el resultado pudo deberse a la falta de acierto o a una actuación destacada del portero contrario.

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Para entrenadores como Carlos Corberán, este tipo de análisis es clave. El xG no solo evalúa cuánto produce un equipo, sino también qué tipo de ocasiones concede, algo fundamental en su planteamiento. En el fútbol actual, donde cada detalle marca diferencias, los expected goals se han convertido en un aliado imprescindible para técnicos que, como Corberán, buscan reducir la improvisación y maximizar el rendimiento a través del análisis. El problema es que de poco sirve si a la larga no va acompañado de resultados.