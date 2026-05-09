La hora de la verdad para el Valencia CF: Playoff de ascenso a la Liga F

Ha llegado la hora de la verdad para el Valencia CF Femenino. Un año después de perder la categoría, la entidad de Mestalla busca recuperar su estatus en el fútbol español. La vuelta a la élite nacional está a cuatro partidos. Este domingo arranca la ida de las semifinales del playoff de ascenso a la Liga F contra el CD Alba Funda a las 12:00 en la Cudad Deportiva Andrés Iniesta. Las de Mikel Crespo afrontan el reto con la responsabilidad de devolver al Valencia CF al sitio donde merece después de un año en el calvario de la Primera Federación Iberdrola 25-26.

A las puertas de la eliminatoria, SUPER ha reunido en Paterna a dos de las capitanas, Sara Tamarit y Marina Martí, para pulsar la ambición y la autoexigencia que se marca la propia plantilla. La temporada comenzó con un objetivo claro que era ascender y es el momento de certificarlo después de una temporada regular. La receta del éxito se resume en cuatro palabras para ellas: responsabilidad, confianza, ambición y unión,

"Estamos con muchas ganas e ilusión de que llegue el partido. El equipo lleva toda la temporada trabajando y estamos preparadas para competir al máximo nivel. Sabemos la importancia que tiene esta eliminatoria y afrontamos el reto con confianza, ambición y mucha unión dentro del vestuario. Tenemos ganas de demostrar como equipo todo el trabajo que hay detrás y competir de la mejor manera posible ante un rival muy exigente", decía Sara Tamarit.

"Afrontamos el play-off con ambición, confianza e ilusión en todo el trabajo que hemos hecho durante la temporada. El equipo está preparado para competir, sabemos lo que representa el escudo del Valencia CF, la responsabilidad que tenemos y vamos a trabajar para llevarlo donde merece estar", afirmaba Marina Martí.

VALENCIA CF FEMENINO EN PATERNA / VCF

No será fácil. Los precedentes de ambos equipos en la competición regular invitan a pensar en una eliminatoria muy igualdad. Las valencianistas ganaron 2-0 en la jornada 8 con goles de Tere y Marcano, mientras que las albaceteñas vencieron 2-1 en la jornada 19 con dos tantos de Celia y uno de Marcano. El Valencia se ha clasificado para el play-off por su tercera plaza por detrás del filial del Barça y del Alavés (ascenso directo). El Alba por su parte, acabó la competición en la octava posición.

El factor campo jugará a favor del Valencia CF con la vuelta en Paterna. El segundo partido de la eliminatoria se disputará el domingo 17 de mayo a las 12:00h en el Estadi Antonio Puchades de la Ciutat Esportiva. Villarreal y Osasuna se juegan la otra semifinal.

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Mikel Crespo, ex del Alba

Si alguien conoce al rival ese el el técnico del Valencia CF Femenino Mikel Crespo, ex del Alba Fundación. "El equipo tiene ganas de que empiece a rodar el balón y quitarnos el nerviosismo previo. Nos hemos preparado toda la temporada para afrontar estos partidos igualados en los que el margen de error es diferente y los detalles marcan las diferencias. Van a haber momentos en las eliminatorias y tenemos que saber adaptarnos a los distintos contextos. Habrá momentos de dominar con el balón y otros en los que nos toque sufrir y hay que saber defender. Veo a las jugadores con muchas ganas y comprometidas con el proyecto y el objetivo que teníamos a principio de temporada", decía el enttenador en declaraciones al club.