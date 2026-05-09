Nostalgia de color Torino en la posible camiseta del Valencia CF 26/27

La que podría ser la nueva camiseta del Valencia CF 2026/27 circula por redes sociales después de una filtración procedente de una conocida tienda china especializada en réplicas. Un usuario en 'X', Jacobo (@jjjjjacobo) ha publicado imágenes de la supuesta equipación por delante y por detrás, mostrando un diseño que mantendría la esencia clásica del club en una temporada muy especial, marcada por la que se perfila como la última campaña en el 'Templo' de Mestalla antes del traslado definitivo al nuevo estadio de Corts Valencianes.

Según las imágenes difundidas, Puma volvería a apostar por una estética sobria y reconocible: predominio absoluto del color blanco, cuello en pico, patrocinadores y logotipos en negro, además de detalles granates en las mangas y el cuello. Precisamente, ese tono granate, conocido históricamente como 'Torino', recuperaría protagonismo en una camiseta con fuerte carga simbólica y guiños al legado histórico del Valencia.

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El regreso de un color con historia

El color granate Torino forma parte de la identidad histórica valencianista desde los años 30 y ha acompañado algunas de las etapas más recordadas del club, en especial, como segunda o tercera equipación. Su primera aparición, junto a la Senyera, se produjo en la final de Copa de 1934 frente al Madrid en el antiguo Stadium de Barcelona. AquellaDécadas después, el tono regresó en varias equipaciones icónicas y recientemente fue recuperado por Puma en la temporada 2021/22, convirtiéndose de nuevo en una de las camisetas más valoradas por la afición valencianista.