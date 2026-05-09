Parte de altas y bajas de Corberán para el Athletic - Valencia CF
El técnico del Valencia CF recupera a Julen Agirrezabala, pero sigue sin poder contar con Lucas Beltrán y Thierry Rendall
Carlos Corberán afronta el partido de LaLiga de este domingo contra el Athletic Club en San Mamés con novedades en la lista de convocados. El técnico del Valencia CF se lleva a Bilbao al portero Julen Agirrezabala después de superar su lesión de larga duración, pero sigue sin poder contar con los también tocados Lucas Betrán y Thierry Rendall.
"Julen vuelve a la convocatoría, estará con el equipo y estará disponible", reconocía el entrenador en la sala de prensa de la ciudad deportiva de Paterna. El guardameta vasco regresa a la lista contra su equipo de propiedad, aunque partirá desde el banquillo con Stole Dimitrievski bajo palos.
Corberán recupera a Julen, pero sigue sin contar con Lucas Beltrán y Thierry Rendall. El delantero y el lateral derecho se quedan en Paterna con sus respectivos procesos de recuperación. El argentino se ha probado en las últimas horas con el grupo, pero no ha sido posible entrar en la lista. Así lo confirmaba el entrenador: "No añado a nadie más, Lucas sigue a parte, con molestias en la rodilla. Igual que Thiery que está en la parte final de la recuperación".
El resto de la enfemería
El técnico no podrá contar con las lesionados de larga duración José Copete, Dimitri Foulquier y Mouctar Diakhaby.
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