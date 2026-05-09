Valencia CF - Granada CF en Paterna por un billete a la Final Four de la Copa de Campeones

El sueño vuelve a latir en Paterna. El Valencia CF Juvenil A abre este domingo su camino en la Copa de Campeones, el escenario reservado para los gigantes del fútbol juvenil español, después de conquistar por segundo año consecutivo el trono del Grupo VII de División de Honor.

La cita será a las 12:00 horas en el Estadio Antonio Puchades de la ciudad deportiva de Paterna, donde el conjunto valencianista recibirá al Granada CF Juvenil en el primer asalto de los cuartos de final. La entrada será libre y el ambiente promete convertirse en una caldera para empujar a una generación que quiere dejar huella.

El equipo dirigido por Euge Ribera llega lanzado. Desde su llegada al banquillo tras el salto del renovado Óscar Sánchez al Valencia Mestalla el pasado mes de marzo, el técnico ha mantenido intacta la ambición de un vestuario que ha firmado una temporada de autoridad absoluta.

Los números hablan de un campeón construido desde la contundencia y el talento: 75 puntos, 24 victorias, solo 3 derrotas y una diferencia demoledora de 79 goles a favor por apenas 18 en contra. Un equipo que no solo gana, sino que intimida. Un bloque que compite con el colmillo apretado y el escudo por delante.

Pero enfrente estará un rival dispuesto a escribir también su propia historia. El Granada CF Juvenil aterriza en la Copa de Campeones tras conquistar por primera vez en su historia el título de División de Honor, logrado de manera agónica en los últimos minutos de la jornada final. Un debutante sin miedo y con el impulso de quien llega dispuesto a desafiar cualquier pronóstico. Si el Valencia pasa se enfrentrará al campeón de la otra eliminatoria: Athletic-Real Madrid. Las Palmas-Celta y Tenerife-Barcelona, por la otra parte del cuadro.

Todos menos Víctor Jr

La Academia va fuerte. Los responsables de la cantera han decidido que bajen todos los canteranos con licencia de juvenil que estaban en dinámica de Mestalla: Gamón, Mayol, Jaume Durà y Rubi. La única excepción es Víctor Jr, que no ha competido en todo el año en el Juvenil y su presencia quedaría un tanto descontextualizada.

Palabra de Euge y Gamón

En la previa del encuentro, Euge Ribera dejó claro cuál es el espíritu que impulsa al equipo: “Este es un equipo con una mentalidad competitiva brutal y creo que es lo que nos va a hacer conseguir éxitos en esta competición”.

También habló Rodri Gamón, una de las voces del vestuario, convencido de que este grupo quiere saldar cuentas pendientes con el destino: “Venimos con mucha confianza y con muchísimas ganas de afrontar este reto, porque al final venimos con esa espinita clavada del año pasado”.

Ahora, llega la hora de la verdad. Noventa minutos para empezar a escribir otra página grande en la cantera valencianista dirigida por Luis Martínez. El Valencia CF falla. Su cantera, nunca.

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CUADRO COPA DE CAMPEONES / RFEF

La final Four

Una vez conocidos los ocho clubes participantes—entre los que se encuentran los ganadores de grupo y el CD Tenerife como mejor segundo por coeficiente de la competición—, la Copa de Campeones, a disputar a partir de semifinales en formato final four, determinará del 20 al 24 de mayo el nombre del mejor club juvenil de la temporada 2025/2026 en España, quien obtendrá, además, el derecho a participar en la próxima UEFA Youth League.