Sorpresa en el Athletic: Valverde deja fuera a Lekue ante el Valencia

El Athletic Club ya tiene lista su convocatoria para el importante duelo liguero frente al Valencia CF en San Mamés. Ernesto Valverde ha citado a 23 futbolistas para recibir al conjunto de Carlos Corberán en un partido clave para ambos equipos, aunque la lista deja un detalle llamativo: Iñigo Lekue vuelve a quedarse fuera por decisión técnica.

El lateral y defensa polivalente no entra en los planes del técnico rojiblanco. Después de haber sido también uno de los descartes en la anterior jornada disputada en Mendizorroza, Valverde repite decisión y vuelve a dejar fuera a un jugador que durante varias temporadas ha sido un recurso habitual dentro de la plantilla.

La ausencia de Lekue es el movimiento más destacado de una convocatoria continuista en la que tampoco figuran, una semana más, Unai Egiluz, Maroan Sannadi y Beñat Prados. Más allá de esos nombres, el Athletic afrontará el encuentro contra el Valencia sin sobresaltos físicos ni sanciones, algo poco habitual a estas alturas del curso.

Valverde podrá contar con el grueso de titulares habituales para un partido que en Bilbao se considera de máxima exigencia. El Valencia llega en buen momento competitivo y con aspiraciones europeas todavía vivas, por lo que el choque se presenta como una prueba importante para ambos proyectos.

En clave valencianista, la convocatoria del Athletic refuerza la sensación de que Valverde no quiere concesiones. El entrenador ha optado por un grupo reconocible, de plena confianza y con pocas novedades, buscando continuidad y automatismos en un tramo final de temporada donde cada punto pesa.

La situación de Lekue, mientras tanto, genera cierta atención en Bilbao. El defensa no atraviesa su momento de mayor protagonismo y encadena semanas perdiendo peso en la rotación. Aunque no existe lesión ni sanción de por medio, su ausencia repetida evidencia una pérdida de protagonismo en el esquema del técnico.

El duelo ante el Valencia no será uno más. San Mamés espera un ambiente de gran partido entre dos equipos con objetivos ambiciosos. El Athletic busca consolidar posiciones europeas y mantener su fortaleza como local, mientras que el conjunto valencianista quiere seguir sumando para acercarse a su meta continental.

Corberán sabe que visita uno de los escenarios más complejos del campeonato. San Mamés es un estadio de máxima exigencia y el Athletic ha mostrado gran regularidad en casa durante buena parte del curso.

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JM López

Por eso, cualquier detalle cuenta. También las decisiones previas de convocatoria. Y la de Valverde con Lekue no ha pasado inadvertida. Con todo listo, Bilbao ya mira al domingo. Y el Valencia, a un examen mayúsculo ante uno de los equipos más sólidos de la competición.